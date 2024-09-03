Берлин, Вашингтон и Лондон осудили удар РФ по Полтаве

Министры иностранных дел ФРГ и Великобритании осудили российский удар по Полтаве, приведший к гибели свыше 50 человек. Анналена Бербок заявила, что президент РФ должен быть привлечен к ответственности.

Главы МИД Германии и Великобритании Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и Дэвид Лэмми резко осудили нанесение Россией кровопролитного ракетного удара по Полтаве, в результате которого погибли более 50 человек. "Пока Путин - в Улан-Баторе, две российские ракеты ударили по Полтаве. Вторая - в тот момент, когда спасатели уже оказывали помощь раненым, - написала Бербок во вторник, 3 сентября, в соцсети X. - Жестокость Путина не знает границ. Он должен быть привлечен к ответственности".

Глава оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц (Friedrich Merz) обвинил Россию в военных преступлениях. "Это не обычные военные действия. Это самые серьезные военные преступления против гражданского населения Украины, уже в очередной раз", - заявил он агентству dpa.

По словам политика, "это не война между Украиной и Россией, а агрессивная война России против нации, не представляющей никакой угрозы, в нарушение международного права". "Проблема будет решена только тогда, когда Путин признает безнадежность дальнейших военных действий", - заявил лидер оппозиции ФРГ, признав, впрочем, что тот "еще очень далек от этого".

США готовят новую военную помощь Украине

В Белом доме заявили, что российская ракетная атака на Полтаву свидетельствует о необходимости срочно укрепить украинскую ПВО. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби назвал ее "еще одним ужасающим напоминанием о жестокости Путина по отношению к народу Украины". Он добавил, что в ближайшие недели Соединенные Штаты направят Киеву дополнительную военную помощь.

Лондон: Мы - с Украиной

Британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми назвал атаку на украинский город "ужасающим актом агрессии". "Удары России по Полтаве - это последний ужасающий акт агрессии в гнусной и незаконной войне Путина в Украине, - написал он в X. - Мои мысли - со всеми жертвами и их близкими. Мы - с Украиной".

Как сообщил офис генерального прокурора Украины , по предварительной информации, удар по Полтаве был нанесен ракетами "Искандер-М". К вечеру стало известно о 51 убитом в городе и около 220 раненых.