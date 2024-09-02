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Монголия принимает Путина, несмотря на свое членство в МУС

Сергей Куприков
2 сентября 2024 г.

Правозащитники требуют от монгольских властей ареста президента РФ, объявленного в международный розыск из-за вывоза детей из Украины в Россию.

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Президент РФ Владимир Путин в Улан-Баторе
Владимир Путин в Улан-БатореФото: Natalia Gubernatorova/TASS/dpa/picture alliance

Президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с двухдневным официальным визитом в понедельник, 2 сентября. Ожидается, что 3 сентября президент РФ встретится с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, а также подпишет ряд документов и возложит цветы к памятнику Георгию Жукову. Визит Путина приурочен к 85-й годовщине совместной победы советских и монгольских войск над японскими вооруженными силами на Халхин-Голе в 1939 году.

Формально Монголия должна арестовать Путина

Монголия - член Международного уголовного суда (МУС) с 2020 года. Согласно договору, страна обязана сотрудничать с судом, в том числе арестовывая и выдавая любых подозреваемых, которые въезжают на ее территорию. Формально она должна арестовать Владимира Путина, объявленного в международный розыск из-за вывоза детей из Украины в Россию. Это первый визит президента РФ в страну, ратифицировавшую Римский статут, с момента выдачи ордера на арест.

Правозащитники призывают Улан-Батор выполнить обязательства

МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина, а в МУС заявили, что монгольские власти должны сотрудничать с судом.

Антивоенная правозащитная коалиция на платформе Change.org призвала монгольские власти задержать Путина. Среди подписавших документ российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза, филантроп Борис Зимин, актер Артур Смольянинов, журналист Евгений Киселев. "Если вы это сделаете, Монголия освободит сразу три страны: Украину, Беларусь и Россию. Череда человеческих страданий в этих странах будет прервана, а вы навсегда покроете себя славой избавителей", - говорится в петиции.

В заявлении международной правозащитной организации Human Rights Watch, опубликованном в преддверии визита, говорится, что Монголия должна или отказать Путину во въезде, или арестовать его, если он въедет в страну. Правозащитники указывают, что Монголия нарушит международные обязательства как члена МУС, если позволит посетить страну и не арестует его там. Human Rights Watch считает, что визит Путина не только оскорбит многих жертв преступлений российских властей, но и подорвет важнейший принцип верховенства закона.

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