Кремль: Путин не боится ареста в Монголии по ордеру МУС

Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что в Кремле не обеспокоены поездкой Путина в Монголию. Это будет первый визит Путина в страну, подписавшую Римский статут Международного уголовного суда.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обеспокоены поездкой Владимира Путина в Монголию, которая признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС). "Нет, нет переживаний", - сказал Песков в пятницу, 30 августа, в ответ на вопрос журналистов, есть ли у Кремля переживания по поводу предстоящей поездки Путина.

По словам Пескова, у Кремля "прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии". На вопрос о том, имели ли место переговоры с властями Монголии по поводу ордера, который был выдан МУС, Песков ответил: "Разумеется, все аспекты визита тщательно готовились". По словам двух источников агентства Bloomberg, Монголия заверила Путина, что он не будет арестован по ордеру Международного уголовного суда.

Визит Путина в Монголию

Кремль сообщил о предстоящем визите Владимира Путина в Монголию 29 августа. Он посетит Монголию 3 сентября по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских войск над японскими вооруженными силами на реке Халхин-Гол.

Это будет первый визит Путина в страну, подписавшую Римский статут МУС, с марта 2023 года, когда этот суд выдал ордер на арест президента России. Монголия подписала Римский статут в 2000 году и ратифицировала его в 2002-м. Формально страны-члены МУС обязаны исполнить ордер и задержать Путина. При этом Монголия не имеет выхода к морю и граничит только с Россией и Китаем, что затруднило бы процесс доставки Путина в Гаагу в гипотетическом случае его ареста и выдачи.

Подозрение в военных преступлениях

Суд подозревает Путина в военных преступлениях, в частности, в насильственной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Как говорилось в сообщении МУС от 17 марта 2023 года, "имеются достаточные основания считать", что президент России несет персональную уголовную ответственность за эти преступления - непосредственно, вместе с другими лицами или через других лиц, - а также за то, что он "не осуществлял надлежащего контроля над гражданскими и военными подчиненными, которые совершили эти деяния или допустили их и которые находились под его действенной властью и контролем".