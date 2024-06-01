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"Беспрецедентные попытки" давления на МУС. Кто за ними стоит

Люсия Шультен
1 июня 2024 г.

СМИ утверждают, что Международный уголовный суд и его сотрудники подвергаются растущему давлению извне. Однако и ранее МУС неоднократно приходилось иметь дело с давлением и шпионажем.

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Международный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в ГаагеФото: Peter Dejong/AP/dpa/picture alliance

Британская газета The Guardian на этой неделе сообщила о том, что экс-глава службы внешней разведки Израиля "Моссад" Йоси Коэн оказывал давление на бывшего главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуду, чтобы та прекратила расследование военных преступлений и преступлений против человечности на палестинских территориях.

Фату Бенсуда занимала пост главного прокурора МУС с 2012 по 2021 год. В 2015 году она начала предварительное расследование ситуации на палестинских территориях. В марте 2021 года Бенсуда инициировала официальное расследование. В июне того же года нынешний главный прокурор Карим Хан продолжил его.

Запрос МУС на арест Биньямина Нетаньяху

Две недели назад это расследование завершилось требованием Хана о выдаче ордеров на арест руководителей Израиля, а также лидеров террористической организации ХАМАС. 20 мая Карим Хан объявил, что он запросил ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта, а также трех лидеров ХАМАС - Яхьи Синвара, Мухаммада Дейфа и Исмаила Хании.

Главный прокурор МУС Карим Хан
Главный прокурор МУС Карим ХанФото: International Criminal Court/dpa/picture alliance

Хан обвиняет обе стороны в совершении преступлений против человечности и военных преступлений в ходе нынешней войны в секторе Газа. Это решение подвергли резкой критике в Израиле,США и ряде стран ЕС.

Как утверждает The Guardian, обвинения против израильской разведслужбы "Моссад" касаются периода, предшествовавшего официальному началу расследования в 2021 году. Предполагаемые угрозы, как сообщается, были направлены лично против Бенсуды и ее семьи.

"Это серьезные обвинения", - сказал DW Томас Гамильтон, эксперт по международному уголовному праву в организации Guernica 37 Chambers в Лондоне. По его словам, если обвинения подтвердятся, суд не сможет их игнорировать.

МУС известно о "деятельности спецслужб"

На запрос DW в офисе главного прокурора МУС заявили, что "знают и постоянно принимают контрмеры против активной деятельности по сбору разведывательной информации, предпринимаемому рядом национальных агентств, враждебно настроенных по отношению к суду", поскольку и офис, и суд "сталкиваются с беспрецедентным количеством подобных попыток". Международный уголовный суд, расположенный в Гааге, работает вместе с властями Нидерландов над усилением мер безопасности, говорится далее в заявлении.

В сентябре прошлого года в МУС произошел "серьезный инцидент в сфере кибербезопасности", который пять недель спустя классифицировали как "шпионаж". В МУС считают, что инцидент был "серьезной попыткой" подорвать его мандат. Тогда в суде заявили, что не знают, кто несет ответственность за нападение. Власти Нидерландов начали расследование. Жизненно важно, чтобы суд мог выполнять свой мандат безопасно и независимо, говорится в письменном заявлении нидерландского МИД. Как государство пребывания МУС, Нидерланды признают свои "особые обязанности", изложенные в соглашении о штаб-квартире суда.

Российские спецслужбы пытались внедрить агента в качестве стажера

В июне 2022 года нидерландская разведка заявила, что обнаружила агента российских спецслужб, пытавшегося проникнуть в суд в качестве стажера. В марте 2022 года прокурор МУС начал расследование предполагаемых военных преступлений, совершенных в Украине с 2013 года. В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой в связи с предполагаемым похищением детей с оккупированных территорий Украины.

В марте 2024 года суд санкционировал арест командующего дальней авиацией ВКС РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Их обвиняют в военных преступлениях в Украине, заключающихся в руководстве атаками на гражданские объекты, причинении чрезмерного случайного вреда гражданскому населению или ущерба гражданским объектам, а также за преступления против человечности.

Попытка повлиять на МУС может иметь правовые последствия

В начале мая, когда в СМИ начали циркулировать слухи о выдаче ордеров на арест лидеров государства Израиль, офис главного прокурора МУС в своем заявлении предостерег от "любых попыток препятствовать, запугивать или неправомерно влиять на его должностных лиц". Хан повторил это заявление две недели спустя, когда подал запрос в палату предварительного судебного производства об ордере на арест. Он ясно дал понять, что его ведомство "без колебаний" будет действовать в соответствии со статьей 70 Римского статута, "если такие действия будут продолжаться".

Статья 70 Римского статута МУС запрещает "препятствовать, запугивать или противоправно воздействовать" на членов суда в попытке убедить их либо ненадлежащим образом исполнять свои обязанности, либо не исполнять их вообще. Положение, среди прочего, также запрещает преследование за исполнение обязанностей, а также подкуп должностных лиц суда.

Томас Гамильтон отмечает, что, хотя случаи применения статьи 70 имели место и раньше, главным образом в отношении вмешательства в показания свидетелей, в статье The Guardian говорится о "долгосрочной операции спецслужб, организованной государством". Если эти обвинения верны, они превзойдут все предыдущие дела о преступлениях против отправления правосудия, изложенных в статье 70. Эксперт по правовым вопросам считает "весьма вероятным", что МУС рассмотрит возможность открытия расследования в связи с серьезностью обвинений.

Сотрудникам МУС грозят санкции?

В Вашингтоне сенаторы-республиканцы пригрозили применить санкции к должностным лицам МУС, сообщает информационное агентство AP. Вскоре после просьбы о выдаче ордеров на арест госсекретарь Энтони Блинкен обратился к Сенату, заявив, что он готов работать над соответствующим ответом, не уточнив, в какой именно форме.

Прошлая администрация США во главе с Дональдом Трампом в сентябре 2020 года действительно наложила санкции на тогдашнего главного прокурора Фату Бенсуду за начало расследования возможных военных преступлений в Афганистане. В 2021 году эти санкции были отменены через три месяца после того, как Джо Байден вступил в должность президента Соединенных Штатов.

В ответ на выдачу ордеров на арест Путина, Львовой-Беловой и двух российских военных судья Томоко Аканэ в марте нынешнего года ставшая председателем МУС, и двое ее коллег, участвовавших в принятии решения о выдаче ордера, - Розарио Сальваторе Айталу и Серхио Годинес - были объявлены в розыск в России, на них также были зведены уголовные дела. Кроме того, Следственный комитет РФ (СК) заочно предъявил обвинения прокурору МУС Кариму Хану. В МУС заявили, что преследование его должностных лиц необоснованно и является "актом запугивания".

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