Спецслужбы Израиля следили за прокурором МУС Каримом Ханом

Спецслужбы Израиля вели крупномасштабную слежку за сотрудниками Международного уголовного суда (МУС) в Гааге и пытались вмешиваться его в работу, чтобы помешать расследованию действий израильских силовиков на палестинских территориях. Об этом говорится в обнародованном в среду, 29 мая, совместном расследовании израильских изданий "Сиха мекомит" и "+972" и британской The Guardian . По данным журналистов, среди объектов слежки был и действующий прокурор МУС Карим Хан, который недавно попросил суд в Гааге выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта в связи с предполагаемыми военными преступлениями в секторе Газа.

Авторы расследования ссылаются на беседы более чем с двумя десятками нынешних и бывших сотрудников израильских спецслужб и госслужащих, сотрудников МУС, дипломатов и юристов. В публикации подчеркивается, что Израиль на протяжении почти десяти лет вел против суда тайную "войну", включавшую в себя не только слежку, но также хакерские атаки.

Слежка непосредственно за Ханом велась на протяжении нескольких месяцев, что позволяло "премьер-министру Нетаньяху заранее знать о его намерениях". Из перехваченной переписки Хана следовало, что тот уже некоторое время назад собирался запросить ордеры на арест израильских руководителей, но находился под "сильнейшим давлением США", которые не желали этого.

Угрозы прокурору МУС

Накануне The Guardian сообщила, что бывший глава израильской внешней разведки "Моссад" Йосси Коэн в ходе секретных встреч в 2017 году угрожал тогдашнему прокурору МУС Фату Бенсуде, пытаясь заставить ее отказаться от расследования предполагаемых военных преступлений Израиля. Расследование было начато в 2021 году.

Представители правительства и армии Израиля отвергли утверждения, содержащиеся в расследовании. В МУС заявили, что спецслужбы ряда стран, "враждебно настроенные по отношению к суду", занимались сбором конфиденциальной информации и слежкой. В то же время в пресс-службе суда не подтвердили и не опровергли участие конкретно спецслужб Израиля в этой деятельности.

Ордеры на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля

Международный уголовный суд в Гааге 20 мая заявил, что рассмотрит вопрос о выдаче ордера на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта, а также трех лидеров враждующей с Израилем палестинской радикальной группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, - Исмаила Хании, Мухаммада Дейфа и Яхьи Синвара. Прокурор МУС Карим Хан назвал всех их причастными к военным преступлениям в секторе Газа и Израиле с 7 октября прошлого года.

Лидеров Израиля Карим Хан обвинил в использовании голода как метода ведения боевых действий, умышленном причинении тяжких страданий и убийствах мирного населения. Упор в обвинении делается на ограничение доступа гуманитарных грузов в сектор Газа.

Власти Израиля, а также ряда союзных стран, в том числе США, резко раскритиковали заявление Хана. Тот в свою очередь пояснил, что не уравнивает Израиль и ХАМАС и признает, что Израиль имеет право на самооборону, но подчеркнул, что Израиль должен в любом случае соблюдать нормы международного гуманитарного права.