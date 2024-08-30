Украина призвала Монголию арестовать Путина по ордеру МУС

Министерство иностранных дел Украины призвало власти Монголии арестовать президента России по ордеру Международного уголовного суда (МУС) во время его предстоящего визита в эту страну. В заявлении украинского внешнеполитического ведомства, опубликованном в пятницу, 30 августа, выражается надежда, что монгольское правительство "осознает тот факт, что Владимир Путин является военным преступником", исполнит ордер на арест и передаст Путина в Гаагу.

"Перемещение украинских детей является лишь одним из многочисленных преступлений, за которые Путин и остальное военно-политическое руководство РФ должны предстать перед правосудием. Эти лица виновны в агрессивной войне против Украины, зверствах против украинского народа, убийствах, изнасилованиях, ограблениях, обстрелах гражданской инфраструктуры и геноциде", - говорится в заявлении МИД .

Визит Путина в Монголию

О предстоящем визите Владимира Путина в Монголию пресс-служба Кремля сообщила 29 августа. Он посетит Монголию 3 сентября по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских войск над японскими вооруженными силами на реке Халхин-Гол.

Это будет первый визит Путина в страну, подписавшую Римский статут МУС, с марта 2023 года, когда этот суд выдал ордер на арест президента России. Монголия подписала Римский статут в 2000 году и ратифицировала его в 2002-м. Формально страны-члены МУС обязаны исполнить ордер и задержать Путина. При этом Монголия не имеет выхода к морю и граничит только с Россией и Китаем, что затруднило бы процесс доставки Путина в Гаагу в гипотетическом случае его ареста и выдачи.

В Кремле "не переживают"

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов, есть ли у Кремля переживания по поводу предстоящей поездки президента, сказал: "Нет, нет переживаний". По его словам, у Кремля "прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии".

На вопрос о том, имели ли место переговоры с властями Монголии по поводу ордера, который был выдан МУС, Песков ответил: "Разумеется, все аспекты визита тщательно готовились". Как пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, Монголия заверила Путина, что он не будет арестован по ордеру Международного уголовного суда.