Украина призвала Монголию арестовать Путина по ордеру МУС

Украина призвала Монголию арестовать Путина по ордеру МУС30 августа 2024 г.
Министерство иностранных дел Украины призвало власти Монголии арестовать президента России по ордеру Международного уголовного суда (МУС) во время его предстоящего визита в эту страну. В заявлении украинского внешнеполитического ведомства, опубликованном в пятницу, 30 августа, выражается надежда, что монгольское правительство "осознает тот факт, что Владимир Путин является военным преступником", исполнит ордер на арест и передаст Путина в Гаагу.
"Перемещение украинских детей является лишь одним из многочисленных преступлений, за которые Путин и остальное военно-политическое руководство РФ должны предстать перед правосудием. Эти лица виновны в агрессивной войне против Украины, зверствах против украинского народа, убийствах, изнасилованиях, ограблениях, обстрелах гражданской инфраструктуры и геноциде", - говорится в заявлении МИД.
Визит Путина в Монголию
О предстоящем визите Владимира Путина в Монголию пресс-служба Кремля сообщила 29 августа. Он посетит Монголию 3 сентября по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских войск над японскими вооруженными силами на реке Халхин-Гол.
Это будет первый визит Путина в страну, подписавшую Римский статут МУС, с марта 2023 года, когда этот суд выдал ордер на арест президента России. Монголия подписала Римский статут в 2000 году и ратифицировала его в 2002-м. Формально страны-члены МУС обязаны исполнить ордер и задержать Путина. При этом Монголия не имеет выхода к морю и граничит только с Россией и Китаем, что затруднило бы процесс доставки Путина в Гаагу в гипотетическом случае его ареста и выдачи.
В Кремле "не переживают"
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов, есть ли у Кремля переживания по поводу предстоящей поездки президента, сказал: "Нет, нет переживаний". По его словам, у Кремля "прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии".
На вопрос о том, имели ли место переговоры с властями Монголии по поводу ордера, который был выдан МУС, Песков ответил: "Разумеется, все аспекты визита тщательно готовились". Как пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, Монголия заверила Путина, что он не будет арестован по ордеру Международного уголовного суда.