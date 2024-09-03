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При ударе РФ по Полтаве погибли более 50 человек

Евгений Жуков
Опубликовано 3 сентября 2024 г.Обновлено 3 сентября 2024 г.

По предварительным сведениям, по зданиям учебного заведения и больницы в Полтаве нанесен удар двумя баллистическими ракетами. Известно о 51 погибшем и более 210 раненых. Под завалами находятся люди.

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Украинский спасатель на месте российского ракетного удара
Украинский спасатель (фото из архива)Фото: State Emergency Service of Ukraine in Kyiv/REUTERS

В результате российского ракетного удара по Полтаве во вторник, 3 сентября, по данным украинских властей, убиты свыше 50 человек. К вечеру известно о 51 погибшем, сообщил офис генерального прокурора страны. Кроме того, 219 человек получили ранения, отметил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский указал, что удар, нанесенный, по предварительной информации, двумя баллистическими ракетами, пришелся по территории учебного заведения и соседней больницы. "Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти", - написал Зеленский.

"Я поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств случившегося, - отметил президент Украины. - Я благодарен каждому и каждой, кто с первых минут после попадания помогает людям, спасающим жизни".

Судя по кадрам с места событий, учебное заведение, о котором написал Зеленский, - это Военный институт телекоммуникаций и информатизации (бывшее Полтавское высшее военное командное училище связи).

В министерстве обороны Украины сообщили, что промежуток времени между тревогой и прилетом ракет был таким коротким, что люди не успели добраться до бомбоубежища.

Спасательная операция продолжается

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, спасатели локализовали пожар, вспыхнувший после попадания, им удалось спасти 25 человек, 11 из них - из-под завалов, разбор которых продолжается.

"Вблизи места попадания расположен жилой массив. В многоэтажках ударной волной выбило остекление, повреждены фасады. Полиция проводит поквартирный обход - проверяют, нет ли пострадавших. Уже зафиксировано около сотни заявлений о поврежденном имуществе", - написал Клименко в Telegram.

В память о жертвах трагедии городские власти объявили трехдневный траур начиная с 4 сентября, сообщил Филипп Пронин.

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