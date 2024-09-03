При ударе РФ по Полтаве погибли более 50 человек

По предварительным сведениям, по зданиям учебного заведения и больницы в Полтаве нанесен удар двумя баллистическими ракетами. Известно о 51 погибшем и более 210 раненых. Под завалами находятся люди.

В результате российского ракетного удара по Полтаве во вторник, 3 сентября, по данным украинских властей, убиты свыше 50 человек. К вечеру известно о 51 погибшем, сообщил офис генерального прокурора страны . Кроме того, 219 человек получили ранения, отметил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский указал, что удар, нанесенный, по предварительной информации, двумя баллистическими ракетами, пришелся по территории учебного заведения и соседней больницы. "Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти", - написал Зеленский.

"Я поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств случившегося, - отметил президент Украины. - Я благодарен каждому и каждой, кто с первых минут после попадания помогает людям, спасающим жизни".

Судя по кадрам с места событий, учебное заведение, о котором написал Зеленский, - это Военный институт телекоммуникаций и информатизации (бывшее Полтавское высшее военное командное училище связи).

В министерстве обороны Украины сообщили , что промежуток времени между тревогой и прилетом ракет был таким коротким, что люди не успели добраться до бомбоубежища.

Спасательная операция продолжается

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко , спасатели локализовали пожар, вспыхнувший после попадания, им удалось спасти 25 человек, 11 из них - из-под завалов, разбор которых продолжается.

"Вблизи места попадания расположен жилой массив. В многоэтажках ударной волной выбило остекление, повреждены фасады. Полиция проводит поквартирный обход - проверяют, нет ли пострадавших. Уже зафиксировано около сотни заявлений о поврежденном имуществе", - написал Клименко в Telegram.

В память о жертвах трагедии городские власти объявили трехдневный траур начиная с 4 сентября, сообщил Филипп Пронин .