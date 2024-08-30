Что известно о потере истребителя F-16 в Украине

Украина потеряла один из истребителей F-16, который ей передали международные партнеры для отражения российских воздушных атак. Что известно о первой потере западного военного самолета.

Не прошло и месяца с того дня, как президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие в Украину долгожданных американских истребителей F-16, - и уже стало известно о катастрофе одного из них. В Генеральном штабе украинских Вооруженных сил подтвердили, что это произошло 26 августа во время отражения массированного ракетного удара РФ по украинской территории. Пилот самолета Алексей Месь ("Мунфиш") погиб. Что известно о крушении F-16 на данный момент?

Первым о падении самолета сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на официальных лиц в США. По данным издания, самолет не был сбит вражеским огнем, несмотря на ракетные обстрелы со стороны России, но, скорее всего, катастрофа произошла в результате ошибки пилота.

Заместительница пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на пресс-брифинге в четверг, 29 августа, отказалась комментировать подробности авиакатастрофы. Она также не подтвердила информацию о том, что истребитель якобы мог быть ошибочно сбит украинским комплексом противовоздушной обороны Patriot.

Одна из версий: дружественный огонь с ЗРК Patriot

Версию о так называемом дружеском огне распространила на своей странице в Facebook Марьяна Безуглая, недавно вышедшая из фракции "Слуга народа" народная депутатка Украины. Причиной падения истребителя она назвала "дискоординацию между подразделениями" военных и обвинила командование Воздушных сил ВСУ и других представителей армии в плохой "системе управления военными решениями".

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, комментируя крушение F-16 в соцсетях, не подтвердил, но и не отрицал версию об уничтожении самолета украинской ПВО. Он заверил, что причины падения истребителя будут установлены, продолжается расследование с привлечением американских партнеров.

"Для уяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета", - говорится в заявлении Генштаба ВСУ. В то же время издание "Голос Америки" со ссылкой на собственные источники Воздушных силах ВСУ сообщило, что в числе версий катастрофы рассматриваются дружественный огонь своих ПВО, техническая неисправность самолета и ошибка пилота.

Тем временем Николай Олещук обвинил Безуглую в дискредитации украинских воздушных сил и производителей американского оружия. "Вы снова стали основным ньюсмейкером вражеской пропаганды и бьете все рекорды на российском телевидении! Вам аплодирует вся Россия!" - написал командующий Воздушными силами ВСУ, обращаясь к народной депутатке.

Летчик Алексей Месь уничтожил в воздушном бою три крылатых ракеты и один ударный БПЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ. "Да, 26 августа 2024 года, в день самого масштабного обстрела Украины, мы потеряли подготовленного пилота, потеряли F-16, но мы не потеряли человечность и веру в победу", - прокомментировал Олещук его гибель, назвав Алексея Меся одним из лучших украинских летчиков истребителей.

Вечером 30 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Олещука со своей должности. "Я принял решение сменить командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины. Я безгранично благодарен всем нашим военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетам ПВО. Всем, кто действительно сражается для Украины - для результата. И это необходимо также на командном уровне - мы должны усиливаться. И беречь людей. Беречь личный состав. Беречь всех наших воинов", - заявил глава государства в ежевечернем видеообращении к согражданам.

ISW: Потери самолетов ожидаемые и прогнозируемые

Специалисты Института изучения войны (IFW) отмечают, что потери техники и самолетов во время боевых операций не являются каким-то особенным явлением. Поэтому ожидалось, что Украина будет терять в войне часть военной техники, предоставленной международными партнерами. Но при этом аналитики констатируют: "Любая потеря и без того ограниченного количества предоставленных Украине Западом F-16 и обученных пилотов повлияет на способность эксплуатировать F-16 в ближайшем будущем в составе объединенной системы противовоздушной обороны или для поддержки воздушных ударов по наземным целям".

В том, что украинские F-16 неизбежно столкнутся с угрозой падения или уничтожения, убежден и американский авиаэксперт Крис Гордон, редактор журнала Air & Space Forces Magazine, издающийся Ассоциацией воздушно-космических сил США. "Как бы то ни было, я думаю, что F-16, безусловно, стал модернизацией существующего (военно-воздушного. - Ред.) флота Украины, но в конечном итоге все равно могут случаться ошибки", - отметил он в интервью DW.

Гордон добавил, что F-16 не является самолетом-невидимкой: "Он просматривается для радиолокационных систем, очень продвинутых российских систем класса "земля-воздух", угрожавших работе самолетов типа МиГ и Су украинского флота. Эти вызовы касаются во многом и F-16, ведь, в конце концов, это самолет в небе, который можно обнаружить".