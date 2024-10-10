Зеленский встретился в Лондоне со Стармером и Рютте

Президент Украины провел переговоры в Лондоне с премьером Великобритании и новым главой НАТО, обсудив с ними "план победы" в войне против РФ. После этого Зеленский посетит Париж, Рим и Берлин.

Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Лондон. В четверг, 10 октября, он встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В ходе консультаций речь шла о подготовленном Зеленским "плане победы" Украины в войне с РФ, сообщил Стармер.

Первая встреча прошла в официальной резиденции британского премьера на Даунинг-стрит. Помимо Стармера и Зеленского, в ней участвовали министр обороны Великобритании Джон Хили, начальник Генштаба Тони Радакин и советник Стармера по национальной безопасности Тим Бэрроу. "Важно продемонстрировать нашу непоколебимую приверженность поддержке Украины", - заявил премьер Великобритании. По его словам, переговоры с Зеленским в Лондоне дали возможность рассмотреть и более детально обсудить план победы Украины.

Рютте призвал не беспокоиться по поводу Трампа

Во второй встрече участвовал Марк Рютте, который 1 октября сменил на посту руководителя НАТО Йенса Столтенберга. По словам Рютте, сейчас речь идет не только о помощи Украине, но и о "защите Запада и о том, как нам сохранить безопасность". При этом новый глава оборонного альянса не видит угрозы для поддержки Украины даже в случае нового президентского срока Дональда Трампа в США. "Перестаньте беспокоиться о президентстве Трампа", - заявил он журналистам после переговоров с Зеленским и Стармером в Лондоне.

Рютте подчеркнул, что хорошо знает кандидата республиканцев на предстоящих президентских выборах. "Я знаю, что он абсолютно понимает и согласен со мной, что в этой войне в Украине речь идет не только об Украине, а о безопасности и о будущей безопасности Соединенных Штатов", - заявил экс-премьер Нидерландов. Он также указал, что солидарны с Украиной и обе партии в Конгрессе США.

После Лондона - Париж, Рим и Берлин

Лондон стал первой остановкой Зеленского в ходе поездок в страны Западной Европы. В тот же день он прибудет в Париж, где встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а затем - в Рим для встречи с главой правительства Италии Джорджей Мелони. 11 октября Зеленский прилетит в Берлин, где его примут канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).

Первоначально планировалось, что Зеленский примет участие в очередном заседании контактной группы по помощи Украине в формате "Рамштайн" в Германии, на которое пригласил президент США Джо Байден. Но за несколько дней до визита в ФРГ Байден его отложил из-за урагана "Милтон". После этого была отменена и встреча союзников Украины на военной базе Рамштайн. Накануне он встретился в Хорватии с лидерами стран Юго-Восточной Европы.