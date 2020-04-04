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Фото: Claudia Greco/AP Photo/picture alliance
Фото: Claudia Greco/AP Photo/picture alliance
Кир Стармер
Кир Стармер - премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Пропустить раздел Новости
Новости
06.07.2024
6 июля 2024 г.
Стармер объявил о прекращении программы депортации в Руанду
06.07.2024
6 июля 2024 г.
Кир Стармер представил состав нового правительства Британии
05.07.2024
5 июля 2024 г.
Кир Стармер стал новым премьер-министром Великобритании
05.07.2024
5 июля 2024 г.
Риши Сунак покинул пост премьер-министра Великобритании
05.07.2024
5 июля 2024 г.
Лейбористская партия лидирует на выборах в Британии
04.07.2024
4 июля 2024 г.
В Великобритании проходят парламентские выборы
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Контекст
Как новый британский премьер Стармер изменит отношения с ЕС?
Как новый британский премьер Стармер изменит отношения с ЕС?
Новым премьер-министром Великобритании стал лидер лейбористов Кир Стармер. Как он попробует перестроить отношения с ЕС?
Политика
05.07.2024
5 июля 2024 г.
В Британии новым главой лейбористов избран Кир Стармер
В Британии новым главой лейбористов избран Кир Стармер
Теневой министр лейбористов по вопросам "Брекзита" сменил Джереми Корбина.
Политика
04.04.2020
4 апреля 2020 г.
Всего публикаций: 8
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