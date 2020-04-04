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Кир Стармер
Фото: Claudia Greco/AP Photo/picture allianceФото: Claudia Greco/AP Photo/picture alliance

Кир Стармер

Кир Стармер - премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

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Новости

6 июля 2024 г.

Стармер объявил о прекращении программы депортации в Руанду

6 июля 2024 г.

Кир Стармер представил состав нового правительства Британии

5 июля 2024 г.

Кир Стармер стал новым премьер-министром Великобритании

5 июля 2024 г.

Риши Сунак покинул пост премьер-министра Великобритании

5 июля 2024 г.

Лейбористская партия лидирует на выборах в Британии

4 июля 2024 г.

В Великобритании проходят парламентские выборы

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Контекст

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер, 5 июля 2024 года

Как новый британский премьер Стармер изменит отношения с ЕС?

Как новый британский премьер Стармер изменит отношения с ЕС?

Новым премьер-министром Великобритании стал лидер лейбористов Кир Стармер. Как он попробует перестроить отношения с ЕС?
Политика5 июля 2024 г.
Кир Стармер

В Британии новым главой лейбористов избран Кир Стармер

В Британии новым главой лейбористов избран Кир Стармер

Теневой министр лейбористов по вопросам "Брекзита" сменил Джереми Корбина.
Политика4 апреля 2020 г.
Всего публикаций: 8