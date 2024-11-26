Лондон передал ВСУ десятки Storm Shadow пару недель назад

Великобритания передала Украине десятки дальнобойных ракет Storm Shadow еще до снятия ограничений на удары по территории России, пишет Bloomberg.

По информации Bloomberg, несколько недель назад правительство Великобритании передало Украине еще несколько десятков дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. О поставках не сообщалась публично, пишет агентство в понедельник, 25 ноября, ссылаясь на информированные источники.

Первая поставка Storm Shadow при Стармере

Это первый случай поставки Storm Shadow Киеву после прихода к власти премьер-министра Кира Стармера, пообещавшего продолжать поддержку Украины, ведущей оборонительную войну против РФ, указывается далее. Собеседники издания отказались назвать число отправленных ракет и время их передачи из соображений оперативной безопасности.

Агентство отмечает, что ракеты были переданы до недавнего решения США и Великобритании снять ограничения на использование переданного оружия для ударов по военным целям на территории России.

Storm Shadow были использованы для удара по цели в РФ

Bloomberg также указывает, что ВСУ впервые применили британские ракеты Storm Shadow против целей в РФ на прошедшей неделе, на следующий день после запуска американских ракет ATACMS.

Bloomberg 20 ноября сообщал, что ВСУ нанесли удар по территории России ракетами Storm Shadow/SCALP-EG впервые с начала войны. Об ударе также сообщили российские провоенные блогеры. По их информации, от 10 до 12 ракет атаковали поселок Марьино в Курской области.