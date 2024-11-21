В Великобритании заявили об эскалации ситуации в Украине

Министр обороны Великобритании и премьер-министр страны не стали отвечать на вопрос, действительно ли Украина выпустила по территории России британские ракеты Storm Shadow.

Министр обороны Великобритании Джон Хили обвинил президента России Владимира Путина в эскалации ситуации в Украине." В последние недели мы стали свидетелями очень явной эскалации со стороны Путина и его вооруженных сил", - сказал Хили в четверг, 21 ноября, выступая на заседании комитета британского парламента по обороне. Министр указал что Россия в преддверии зимы расширила свои атаки на систему украинского энергоснабжения, а также на гражданские объекты.

Глава британского оборонного ведомства заявил, что Россия отправила на фронт "не менее 10 000 северокорейских солдат. И сегодня в СМИ появляются неподтвержденные сообщения о том, что Россия запустила новую баллистическую ракету по Украине, которую, насколько нам известно, они готовили в течение нескольких месяцев". Он подчеркнул серьезность ситуации на фронте, указав, что его линия с начала полномасштабного вторжения России в Украину еще не была столь нестабильной.

Министр обороны и премьер-министр не стали комментировать вопрос о Storm Shadow

Хили не стал комментировать возможное применение ВСУ британских ракет Storm Shadow для ударов по территории России. Он сказал, что не будет вдаваться в детали конфликта, чтобы не ставить под угрозу "оперативную безопасность", и от такой публичной дискуссии выигрывает только Путин. Министр также сказал, что не должно быть никаких сомнений в том, что британское правительство усиливает свою поддержку Украины.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время выступления в Палате общин также не стал напрямую комментировать сообщения об ударах Storm Shadow по России. Однако он подчеркнул, что поддержка Соединенным Королевством Украины "всегда направлена на самооборону, является пропорциональной, скоординированной, гибкой и является ответом на действия России. Это соответствует международному праву".

Bloomberg заявил об ударе британскими ракетами по России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории России ракетами Storm Shadow/SCALP-EG впервые с начала войны, сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на анонимного западного чиновника 20 ноября.

19 ноября, по заявлению Москвы, Украина впервые применила американские ракеты ATACMS для ударов по территории России, что было расценено Кремлем как серьезная эскалация конфликта.

В тот же день президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину страны. Основные изменения в доктрине сводятся к тому, что агрессия любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, против России будет расценена как их совместное нападение на РФ.

Москва "будет рассматривать" возможность ядерного ответа при "достоверной информации о старте в сторону страны самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, беспилотников, гиперзвуковых и других летательных аппаратов", указано в обновленной доктрине.