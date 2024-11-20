Bloomberg: ВСУ впервые ударили по РФ ракетами Storm Shadow

Агентство Bloomberg сообщило, что ВСУ впервые нанесли удары по территории РФ британскими ракетами Storm Shadow/SCALP-EG. Целью атаки мог стать командный пункт российских войск в Курской области.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории России ракетами Storm Shadow/SCALP-EG впервые с начала войны, пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на анонимного западного чиновника в среду, 20 ноября. Об ударе также сообщили российские провоенные блогеры. По их информации, от 10 до 12 ракет атаковали поселок Марьино в Курской области.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что система ПВО сбила над регионом две ракеты, не уточнив их тип.

Украинские военное издание Defense Express сообщило, что целью удара ВСУ могла стать историческая усадьба князей Барятинских, в котором сейчас, по данным украинских журналистов, может находиться командный пункт российских войск. На видеозаписях, опубликованных очевидцами в соцсетях, запечатлено место, похожее на территорию перед усадьбой, а также звучит серия громких взрывов.

Ранее ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по территории Брянской области

Украинские СМИ со ссылкой на источники написали 19 ноября, что ВСУ впервые нанесли по территории России удар с использованием американских ракет ATACMS. По данным Telegram-канала Astra, жители города Карачева Брянской области "сообщили об атаке на военную базу". Канал опубликовал несколько видео, которые, как утверждается, были присланы очевидцами и изображают "зарево детонации".

Генштаб ВСУ подтвердил удар по территории военного объекта в Карачеве, однако не уточнил, с помощью какого оружия он был совершен. Минобороны РФ заявило о сбитии пяти из шести запущенных из Украины ракет ATACMS силами ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил и не опроверг украинские удары ATACMS по территории России, а глава МИД РФ Сергей Лавров назвал атаку сигналом, что Запад "хочет эскалации" войны в Украине.

Иностранные посольства в Киеве приостанавливают работу и готовятся к обстрелу со стороны России

В среду, 20 ноября, посольство США в Киеве опубликовало предупреждение о возможной "значительной воздушной атаке" на город и объявило, что будет закрыто в качестве меры предосторожности. Вслед за американским диппредставительством из-за возможных угроз безопасности приостановили работу посольства Испании, Италии и Греции. Посольство ФРГ в украинской столице открылось лишь в "ограниченном режиме", сообщал телеканал Sky News.

В свою очередь, дипломатические представительства Казахстана, Кыргызстана и Азербайджана призвали своих граждан покинуть территорию Украины. МИД Украины на этом фоне заявило об "информационном нагнетании" со стороны иностранных посольств.