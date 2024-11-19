СМИ: Украина впервые ударила ракетами ATACMS по РФ

Украина при помощи ракет ATACMS поразила военный объект в Брянской области, пишет онлайн-издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

Украина впервые нанесла по территории России удар с использованием американских ракет ATACMS. Об этом пишут во вторник, 19 ноября, онлайн-издание "РБК-Украина" со ссылкой на неназванный источник в Силах обороны Украины, а также главный редактор украинского онлайн-издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов - тоже со ссылкой на источники.

В публикации "РБК-Украина" уточняется, что поражен был военный объект в районе города Карачев в Брянской области. Этот город расположен в 130 км от украинской границы.

По данным Telegram-канала Astra, жители города Карачева "сообщили об атаке на военную базу". Канал опубликовал несколько видео, которые, как утверждается, были присланы очевидцами и изображают "зарево детонации".

"В Карачеве находится 67-й арсенал ГРАУ (в/ч 55443). Был ли точно сегодня ночью поражен арсенал, неизвестно. Система мониторинга пожаров NASA пожаров в районе Карачева не фиксирует", - говорится в посте.

Генштаб ВСУ об атаке на Брянскую область

Генштаб ВСУ также отчитался в Telegram, что "в ночь на 19 ноября 2024 года подразделения Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли огневое поражение по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ".

"По состоянию на 02.30 этой ночью зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели. Поражение складов с боеприпасами для армии российских оккупантов с целью прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины будет продолжаться", - говорится далее в сообщении.

Российская сторона об ударе ВСУ по Брянской области

Официального подтверждения российской стороны о нанесении ВСУ ударов по территории РФ с использованием ракет ATACMS к моменту публикации не было.

Минобороны РФ написало в Telegram-канале лишь, что над территорией Брянской области в ночь на 19 ноября дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре украинских БПЛА. Судя по сообщениям в Telegram губернатора Брянской области Александра Богомаза, к 8.00 над территорией региона было сбито в общей сложности 13 БПЛА самолетного типа. "Пострадавших и разрушений нет", - заявляет он.