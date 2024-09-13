Премьер Великобритании: Мы не ищем конфликта с Россией

Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна "не ищет конфликта" с Россией. СМИ сообщали, что Лондон разрешил Киеву бить западными ракетами по РФ. Украина имеет право на самооборону, подчеркнул Стармер.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг, 12 сентября, заявил, что его страна "не ищет конфликта" с Россией. Таким образом он опроверг заявление президента РФ Владимира Путина о том, что применение Украиной западных дальнобойных ракет для ударов по целям в глубине российской территории будет означать "прямое участие" в войне стран НАТО.

"Украина имеет право на самооборону (от российской агрессии. - Ред.)", заявил Стармер, а Великобритания полностью поддерживает это право и предлагает возможности в этом контексте. "Но мы не ищем конфликта с Россией - это нисколько не входит в наши намерения", - подчеркнул британский премьер.

Эти слова Кира Стармера прозвучали перед его визитом в США. 13 сентября он встретится в Вашингтоне с президентом Джо Байденом. Одной из тем их переговоров, как ожидается, будет возможность для Украины использовать западные ракеты для ударов вглубь РФ.

СМИ: Лондон разрешил Украине бить западными ракетами по России

Накануне Великобритания разрешила Украине применять поставляемые ею крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Об этом со ссылкой на источники в правительстве королевства написала газета The Guardian в статье, посвященной совместному визиту госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми в Киев 11 сентября. Издание добавляет, что на использование ракет Украиной, по всей видимости, будут введены ограничения, "чтобы избежать безрассудных или ненужных атак".

Источники The Guardian подчеркнули, что Блинкен и Лэмми вместе приехали в столицу Украины лишь потому, что по Storm Shadow было принято положительное решение. При этом, как отмечает британская газета, если бы британский министр публично заявил в Киеве о принятом решении, его слова могли бы быть восприняты как "излишне провокационные".

Информация о том, что США приняли аналогичное решение в отношении поставляемых ими Украине ракет, не поступала. В конце августа представитель Пентагона заявил, что Вашингтон по-прежнему не разрешает Киеву бить американскими ракетами вглубь территории РФ. Изменить позицию по этому вопросу США 12 сентября призвала Польша.

Путин: это будет участием НАТО в войне

Президент РФ Владимир Путин в тот же день заявил, что применение западного высокоточного оружия большой дальности для ударов Украины по территории России будет означать прямое участие стран Североатлантического альянса в войне.

В этом случае изменится "сама суть конфликта" в Украине, а Россия "будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться", пригрозил Путин.