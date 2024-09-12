Лондон разрешил Украине бить ракетами Storm Shadow по России

О согласии Великобритании на удары дальнобойными ракетами по РФ сообщила The Guardian со ссылкой на источники. Издание отмечает, что на использование ракет Киевом, вероятно, введут ограничения.

Великобритания приняла решение позволить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России, сообщила вечером в среду, 11 сентября, газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве. Издание упомянуло об этом в статье, посвященной совместному визиту госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми в Киев 11 сентября. Во время поездки они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить удары западным дальнобойным оружием по территории РФ.

Источники газеты подчеркнули, что Блинкен и Лэмми вместе приехали в Киев лишь потому, что принято положительное решение по Storm Shadow. При этом, как отмечает The Guardian, если бы Лэмми публично заявил о принятом решении в Киеве, то его слова могли воспринять как излишне провокационные.

Издание добавляет, что на использование ракет Украиной, по всей видимости, будут введены ограничения, "чтобы избежать безрассудных или ненужных атак". В ходе визита в Киев Блинкен заявил, что США с первого дня были готовы адаптировать свою политику по мере изменения ситуации на поле боя в Украине. "Мы будем делать это и впредь", - пообещал он.

Возможные ограничения на применение ракет

По словам Блинкена, он хотел напрямую услышать от Зеленского и других украинских чиновников, каковы цели Киева в войне и что Вашингтон может сделать, чтобы помочь их достичь, пишет Reuters.

После встречи Зеленский сообщил, что провел "очень содержательный и продолжительный разговор" с Блинкеном и Лэмми. "Все ключевые вопросы обсудили. Важно, чтобы украинские аргументы были услышаны. Это касается и дальнобойного оружия, и обеспечения боевых бригад на фронте, и общей стратегии приближения справедливого мира", - сказал Зеленский.

Публичного объявления не будет

После встречи с президентом Украины Блинкен пообещал изложить позицию Киева президенту США Джо Байдену, а Лэмми - премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Лидеры США и Великобритании 13 сентября встречаются в Вашингтоне. Как пишет The Guardian, по итогам этой встречи, как ожидается, не станут публично объявлять о том, что Лондон разрешил Украине использовать Storm Shadow для ударов по России.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже использовали ATACMS и Storm Shadow для ударов по Крыму, аннексированному Россией. Зеленский уже несколько месяцев добивается, чтобы страны Запада разрешили Украине использовать ракеты, включая американские ATACMS и британские Storm Shadow, для ударов по территории РФ. До сих пор США выступали против таких ударов, опасаясь эскалации конфликта.