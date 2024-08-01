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Зеленский: Уступки территорий - только с разрешения народа

Роман Сулима
1 августа 2024 г.

Президент Украины в интервью газете Le Monde заявил, что вопрос территориальной целостности страны не может быть решен "без участия украинского народа". Он отметил важность присутствия России на втором мирном саммите.

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский Фото: Efrem Lukatsky/AP/dpa/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен без согласия народа идти на уступку территории страны в рамках возможного мирного урегулированиявойны с Россией. "Вы должны понимать, что любой вопрос, касающийся территориальной целостности Украины, не может быть решен одним президентом, одним человеком или всеми президентами мира без участия украинского народа", - сказал он в интервью газете Le Monde в среду, 31 июля.

По словам главы государства, власти Украины "официально не имеют права отдавать свои территории". "Этого должен хотеть украинский народ", - добавил Зеленский. По его мнению, следует также учитывать, что президент РФ Владимир Путин воспримет такой шаг как победу, и поэтому "этот вопрос очень, очень, очень сложный".

Возможные переговоры с участием РФ

Как следует из интервью в Le Monde, Зеленский хочет видеть Россию за столом переговоров. "Как и большинство стран, я считаю, что представители России должны присутствовать на втором мирном саммите в ноябре, иначе мы не добьемся никаких устойчивых результатов. Они не должны мешать нам разрабатывать совместный план", - цитирует издание украинского президента.

Статья 73 Конституции Украины разрешает территориальные изменения только после общенационального референдума, отмечает агентство dpa. В статье 133 конституции также перечислены все территории, включая захваченный Россией Крымский полуостров с городом Севастополь и Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. Кроме того, для внесения поправок в конституцию требуется большинство в две трети голосов в украинском парламенте.

Запад по-прежнему опасается давать разрешение на применение дальнобойных ракет

Президент Украины все еще надеется на получение от западных партнеров разрешения атаковать военные объекты в глубине территории РФ американскими и европейскими ракетами. "К сожалению, наши партнеры пока боятся этого", - вновь отметил Зеленский. Вместе с тем он хотел бы, чтобы Пекин оказывал целенаправленное давление на Москву: "Я бы хотел, чтобы он (Китай. - Ред.) оказал давление на Россию, чтобы прекратить эту войну. Так же, как США оказывают давление. Так же, как давит Европейский союз".

Тем временем, первая партия американских истребителей F-16 прибыла в Украину, сообщило 31 июля агентство Bloomberg со ссылкой на данные информированных источников. По информации собеседников агентства, речь идет лишь о небольшом числе самолетов, сроком поставки которых был конец июля. Со слов источников, остается неясным, смогут ли украинские пилоты, которые в течение последних месяцев проходили обучение по управлению и обслуживанию F-16, сразу же использовать эти самолеты на поле боя или для этого потребуется больше времени.

В Украине выросла доля готовых отказаться от территорий

Доля украинцев, согласных отказаться от территорий ради прекращения военных действий, выросла в три раза за последний год. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованные 23 июля.

Как отмечают социологи, в период с мая 2022 года по май 2023 года ситуация была относительно стабильной: около 8-10 процентов респондентов были готовы на территориальные уступки России, а абсолютное большинство - 82-87 процентов - стабильно выступали против каких-либо уступок.

Однако в промежутке между маем и октябрем 2023 года, когда Украина провела неудачное контрнаступление, этот настроения части населения стали меняться. "Так, к концу 2023 года готовность к уступкам выросла до 19 процентов, в феврале 2024 года - до 26 процентов, в мае 2024 года - до 32 процентов", - говорится в публикации.

Одновременно с этим число тех, кто выступает против территориальных уступок ради окончания войны, за год сократилось на 29 процентов - с 84 процентов до 55 процентов. Такая динамика наблюдается примерно по всех регионах страны, но наиболее заметна на юге Украины.

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