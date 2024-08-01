Зеленский: Уступки территорий - только с разрешения народа

Президент Украины в интервью газете Le Monde заявил, что вопрос территориальной целостности страны не может быть решен "без участия украинского народа". Он отметил важность присутствия России на втором мирном саммите.

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен без согласия народа идти на уступку территории страны в рамках возможного мирного урегулированиявойны с Россией. "Вы должны понимать, что любой вопрос, касающийся территориальной целостности Украины, не может быть решен одним президентом, одним человеком или всеми президентами мира без участия украинского народа", - сказал он в интервью газете Le Monde в среду, 31 июля.

По словам главы государства, власти Украины "официально не имеют права отдавать свои территории". "Этого должен хотеть украинский народ", - добавил Зеленский. По его мнению, следует также учитывать, что президент РФ Владимир Путин воспримет такой шаг как победу, и поэтому "этот вопрос очень, очень, очень сложный".

Возможные переговоры с участием РФ

Как следует из интервью в Le Monde, Зеленский хочет видеть Россию за столом переговоров. "Как и большинство стран, я считаю, что представители России должны присутствовать на втором мирном саммите в ноябре, иначе мы не добьемся никаких устойчивых результатов. Они не должны мешать нам разрабатывать совместный план", - цитирует издание украинского президента.

Статья 73 Конституции Украины разрешает территориальные изменения только после общенационального референдума, отмечает агентство dpa. В статье 133 конституции также перечислены все территории, включая захваченный Россией Крымский полуостров с городом Севастополь и Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. Кроме того, для внесения поправок в конституцию требуется большинство в две трети голосов в украинском парламенте.

Запад по-прежнему опасается давать разрешение на применение дальнобойных ракет

Президент Украины все еще надеется на получение от западных партнеров разрешения атаковать военные объекты в глубине территории РФ американскими и европейскими ракетами. "К сожалению, наши партнеры пока боятся этого", - вновь отметил Зеленский. Вместе с тем он хотел бы, чтобы Пекин оказывал целенаправленное давление на Москву: "Я бы хотел, чтобы он (Китай. - Ред.) оказал давление на Россию, чтобы прекратить эту войну. Так же, как США оказывают давление. Так же, как давит Европейский союз".

Тем временем, первая партия американских истребителей F-16 прибыла в Украину, сообщило 31 июля агентство Bloomberg со ссылкой на данные информированных источников. По информации собеседников агентства, речь идет лишь о небольшом числе самолетов, сроком поставки которых был конец июля. Со слов источников, остается неясным, смогут ли украинские пилоты, которые в течение последних месяцев проходили обучение по управлению и обслуживанию F-16, сразу же использовать эти самолеты на поле боя или для этого потребуется больше времени.

В Украине выросла доля готовых отказаться от территорий

Доля украинцев, согласных отказаться от территорий ради прекращения военных действий, выросла в три раза за последний год. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованные 23 июля.

Как отмечают социологи, в период с мая 2022 года по май 2023 года ситуация была относительно стабильной: около 8-10 процентов респондентов были готовы на территориальные уступки России, а абсолютное большинство - 82-87 процентов - стабильно выступали против каких-либо уступок.

Однако в промежутке между маем и октябрем 2023 года, когда Украина провела неудачное контрнаступление, этот настроения части населения стали меняться. "Так, к концу 2023 года готовность к уступкам выросла до 19 процентов, в феврале 2024 года - до 26 процентов, в мае 2024 года - до 32 процентов", - говорится в публикации.

Одновременно с этим число тех, кто выступает против территориальных уступок ради окончания войны, за год сократилось на 29 процентов - с 84 процентов до 55 процентов. Такая динамика наблюдается примерно по всех регионах страны, но наиболее заметна на юге Украины.