В ФРГ общают поддержку Киеву несмотря на развал коалиции

По словам представителя правительства ФРГ, помощь Украине - военная и финансовая - гарантирована. Германия планировала выделить 4,4 млрд евро на поддержку Киева в 2025 году.

Поддержка Киеву со стороны Германии гарантирована - несмотря на развал правившей в ФРГ "светофорной коалиции" в составе Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и "Союза-90"/"зеленых". Об этом в пятницу, 8 ноября, заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann). "Важно сказать, что помощь Украине, военная и финансовая, гарантирована, и что мы предоставляем значительную поддержку как на национальном уровне, так и в рамках G7", - подчеркнула она.

Вопреки требования оппозиции о скорейшей отставке, канцлер ФРГОлаф Шольц (Olaf Scholz) намеревается править, опираясь на правительство меньшинства из представителей СДПГ и "зеленых", и готов поставить на голосование в бундестаге вопрос о вотуме доверия только в середине января 2025 года. До этого времени он надеется провести через парламент ряд важных законопроектов, в том числе и бюджет Германии на 2025 год, который до сих пор не принят.

ФРГ планировала выделить 4,4 млрд евро на поддержку Украины в 2025 году

Бюджет Германии на 2025 год, включая статьи, подразумевающие помощь Украине, был главным камнем преткновения для социал-демократов, "зеленых" и ориентированных на бизнес-сообщество свободных демократов. Бюджет должен был быть принят в ноябре, но теперь процесс зашел в тупик, констатировало AFP.

Впрочем, политическая турбулентность не приведет к сбоям в работе госаппарата Германии, поскольку конституция страны допускает временное расходование средств во избежание перебоев из-за задержек в согласовании бюджета.

Правитльство Шольца планировало выделить 4,4 млрд евро на поддержку Украины в 2025 году. Для сравнения - в текущем году на эти цели потрачены 8 млрд евро.

Генсек НАТО призвал Берлин увеличить расходы на оборону

Генсек НАТО Марк Рютте 4 ноября призвал Германию увеличить расходы на оборону. ФРГ впервые за тридцать лет направляет на эти цели два процента валового внутреннего продукта, однако все страны-члены Североатлантического альянса должны инвестировать больше, заявил Рютте на пресс-конференции с Шольцем в Берлине.

"Верю, что Германия продолжит наращивать усилия", - подчеркнул генсек НАТО. По данным альянса, в нынешнем году Берлин оценил свои оборонные траты в 90,6 млрд евро.

Затраты на национальную оборону и на помощь Украине являются жизненно важными "для нашей коллективной безопасности", подчеркнул Рютте.