Политолог: Трамп позвонит Путину, но это не решит проблему

Констанце Штельценмюллер (Constanze Stelzenmüller) - одна из самых известных немецких политологов. С приближением 5 ноября, когда в США пройдут выборы президента, DW поговорила с сотрудницей центра Brookings Institution в Вашингтоне о последствиях этого события для внешней политики Вашингтона.

DW: Чем Камала Харрис будет отличаться от Джо Байдена в случае победы на выборах? Она вице-президент, поэтому предполагается, что она продолжит его линию. Но так ли это на самом деле?

Констанце Штельценмюллер: В этом вопросе было много догадок. Харрис, как и большинство кандидатов в президенты, не является специалистом по внешней политике. Многие обращают внимание на то, что она юрист и бывший прокурор. Предполагается, что она имеет особую приверженность к международной правовой системе и правам человека. Мне это кажется правдоподобным, но на самом деле у нас нет никаких реальных доказательств этого. Круг ее советников, прежде всего ее советник по национальной безопасности Фил Гордон и его более молодая заместительница Ребекка Лисснер, - абсолютные профессионалы в области национальной безопасности. Конечно, они выросли в несколько ином поколении, чем сам Байден.

Констанце Штельценмюллер Фото: DW

И я думаю, если честно, что это самое важное различие - возраст. Байден провел 30 лет в Сенате, он абсолютный трансатлантист. Я думаю, что такие люди, как Гордон и Лисснер, тоже придерживаются этой точки зрения, но подозреваю, что они более прагматичны и имеют гораздо более тонкий взгляд на ограничение американской мощи в результате глобализации и появления противников, соперников, даже враждебных акторов. И я полагаю, что они, вероятно, совсем по-другому понимают важность экономической взаимозависимости Америки. Это, я думаю, будет означать, что Харрис, хотя и с несколько иными мотивами, будет поддерживать протекционизм Байдена, промышленную политику и так далее.

- Если говорить о Дональде Трампе, то для многих в Европе главный вопрос - что он будет делать в случае победы в отношении российской войны в Украине? Он сам заявлял, что еще до того, как может стать президентом в январе, позвонит президентам Путину и Зеленскому и остановит войну. Вы верите в это?

- Начну с другого. Было бы нечестно не указать на то, что проблема возраста в настоящее время лежит на кандидате от республиканцев. Во время предвыборных выступлений Трампа становится все более очевидным, что его энергия и сосредоточенность ослабевают. И это нависает над любым анализом того, что он может сделать. Но предположим, что он будет избран. И он в отличной форме. И он начинает определять направления своей политики. Думаю, по тому, как мы узнали Трампа в период с 2016 по 2020 год, можно предположить, что он твердо уверен в том, что может решить проблему (войны РФ против Украины. - Ред.) телефонным звонком двум оппонентам, и он так и сделает. Думаю, мы также можем предположить, что это не решит проблему. Это простые ответы. Дальше все становится сложнее.

Многое зависит от людей, которые его окружают, и от того, какие посты они занимают. И я даже не говорю о большинстве в Сенате. В лагере Трампа есть несколько тенденций, которые могут либо дополнять друг друга, либо сводить на нет. И самое главное - это даже не внешняя политика, а то, что движение трампистов MAGA (Make America Great Again - "Сделаем Америку снова великой", лозунг Трампа. - Ред.) в настоящее время обладает эфирным и дискурсивным суверенитетом в партии. И что у них есть одна цель, которая стоит выше всех остальных, - это реорганизация американского конституционного строя по венгерскому образцу. Это движение настроено достаточно авторитарно или даже диктаторски.

Если мы на мгновение оставим это без внимания, что мне кажется очень сложным, то мы можем начать делить республиканский внешнеполитический лагерь на течения. Есть люди, которые абсолютно зациклены на Китае и говорят, что Америке больше не стоит беспокоиться о Европе и Ближнем Востоке. Затем есть те, кто говорит, что мы все еще сверхдержава, мы должны участвовать везде. И есть третий лагерь, который говорит, что мы должны полностью устраниться, а европейцы должны сами решать свои проблемы. Если все это сложить, то сценариев, которые выглядят хорошо для Украины, очень мало. И есть несколько, которые выглядят очень хорошо для Путина.

- Какой сценарий вы считаете наиболее вероятным, если Трамп победит?

- Я думаю, что мы увидим довольно много хаоса и несогласованности, как и в прошлый раз и довольно долго.

- Недавно в журнале Der Spiegel вышла статья об Украине, в которой анонимный высокопоставленный украинский чиновник говорит, что, мол, американцы рано или поздно уйдут. Действительно ли США сократят свою поддержку Украины, независимо от того, кто победит - Харрис или Трамп?

- Я пока этого не слышала. И в этом контексте я бы предостерегла от большого доверия к отдельным статьям, цитирующим анонимные источники. Мне кажется, что в США очень сочувствуют Украине, причем в обоих лагерях, демократическом и республиканском, и что у американцев есть сильное чувство несправедливости. Они также всегда готовы сочувствовать, когда видят, что кто-то сопротивляется. И сопротивляются мужественно, как это делают украинцы. Я иногда выезжаю за пределы Вашингтона, и всегда вижу украинские флаги в самых впечатляющих местах.

Конечно, я также вижу, в частности, в ходе избирательной кампании - и это относится не только к Америке, но и к предстоящей кампании по выборам в бундестаг в Германии, - как политический капитал сводится к узкому набору вариантов. А еще я вижу, что финансовые возможности и запасы боеприпасов и оружия, которые имеются в наличии, также сокращаются - как в восприятии, так и в реальном выражении. Мы не помогли (Украине. - Ред.) достаточно быстро, достаточно радикально. И результатом этого является сужение круга обсуждаемых вопросов. Но я бы очень предостерегла от того, чтобы рассматривать это развитие событий, которое нормально для предвыборных кампаний и через которое просто необходимо пройти, даже если оно вызывает беспокойство, как, так сказать, линейный нисходящий тренд.

- Вы упомянули о симпатиях, которые, несомненно, видны, но, с другой стороны, эти симпатии дали трещину год назад, когда группа MAGA в Палате представителей заблокировала на шесть месяцев пакет помощи в 61 миллиард. Возможна еще одна блокада, даже если Харрис победит?

- В случае если Харрис победит и Сенат станет республиканским, а Палата представителей останется республиканской, то мы получим то, что здесь называют "разделенным правительством". И тогда группа MAGA и сам Трамп будут пытаться торпедировать все, что делает администрация Харрис. Это начнется с назначений и продолжится законодательными предложениями. Мы уже видели такое при Обаме. Тем не менее я хотела бы еще раз отметить, что Майк Джонсон фактически занял пост спикера республиканского большинства в Палате представителей в уверенности, что теперь он развернет политику США по Украине от имени MAGA. В итоге Майк Джонсон проголосовал за помощь Украине, и почему? Потому что действительно решительно настроенная группа традиционных республиканцев-интернационалистов организовала кампанию, которая заставила его передумать. Я верю, что они смогут противостоять попыткам снова оставить Украину на произвол судьбы.

- Что будет отличать Трампа-2 от его первого срока?

- Здесь в США говорят, что теперь в "комнате" не будет так называемых "взрослых" (опытных политиков и экспертов. - Ред.). Они пытались умерить или сдержать его хаотичные, разрушительные, диктаторские порывы. Не думаю, что стоит искать программные документы Трампа. Многое будет зависеть от соперничества и борьбы за власть между отдельными фигурами, а также, возможно, от их личных интересов. То, кто займет ключевые посты - Ричард Гренелл, бывший посол США в Германии, или Роберт О'Брайен, бывший советник по национальной безопасности, - будет иметь большое значение, поскольку у каждого из них есть свои личные склонности.

Роберт О'Брайен написал в журнале Foreign Affairs эссе, в котором попытался, так сказать, теоретизировать на тему внешней политики администрации Трампа. В частности, он утверждал, что Трамп следует традициям Рональда Рейгана. Это удивило всех, кто когда-либо имел дело с внешней политикой безопасности Рейгана, скажем так, очень осторожно. Говоря прямо - все обстоит с точностью до наоборот. Рейган был сострадательным консерватором, который был готов заниматься вопросами социального обеспечения, был абсолютно убежденным сторонником свободной торговли. И он был традиционным республиканским интернационалистом. Группа MAGA реакционна в социальной политике, они протекционисты, но я бы не сказала, что изоляционисты. Но они, как мне кажется, безжалостные националисты-трансакционисты. Они готовы вмешиваться в дела в других странах, но только если считают, что это отвечает интересам Америки.

- С приближением выборов многие задаются вопросом: существует ли угроза беспорядков в США, как четыре года назад, или, возможно, даже гражданской войны? Как вы считаете?

- Мы не знаем. В 2020 году назад избирательные органы штатов, полиция, суды были удивлены масштабами хаоса, попытками оспорить действия избирательных органов, судами, ходатайствами о проведении новых выборов и так далее. Причина, по которой подсчет голосов в прошлый раз занял так много времени, заключается в том, что в штате Джорджия, помимо всех судебных споров, были дополнительные выборы. Думаю, можно предположить, что на этот раз избирательные органы штатов, особенно в семи так называемых колеблющихся штатах, и суды подготовлены гораздо лучше. В то же время можно предположить, что и республиканцы лучше подготовили свои возможные иски. В прошлый раз они потерпели неудачу, потому что многие аргументы были настолько абсурдными, что даже судьи-республиканцы сказали, что хватит. Думаю, что полиция очень внимательно следит, в том числе в социальных сетях, за тем, кто готовится к маршам и прочим мероприятиям.