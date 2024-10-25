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Путин исключил уступки Украине на возможных переговорах

Даниил Сотников
25 октября 2024 г.

По словам Путина, возможные мирные переговоры должны исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя.

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир ПутинФото: Alexander Zemlianichenko/AFP

Россия готова идти на "разумные компромиссы с Украиной", но прямые переговоры на данный момент не ведутся, заявил президент России Владимир Путин в пятницу, 25 октября.

"Мы готовы искать компромиссы, мы готовы идти на эти компромиссы разумные. Но я сейчас не хочу вдаваться в детали, потому что предметных переговоров нет, противная сторона отказывается от этого", - сказал Путин.

По его словам, речь не идет об уступках и "разменах". "Исход должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения, и должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя. Без всяких сомнений, никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет", - продолжил российский президент.

Путин вновь обвинил украинскую сторону в "иррациональном поведении", когда речь заходит о мирных переговорах. "Поэтому говорить о том, договоримся мы о чем-то и о чем можем договориться, пока просто преждевременно даже об этом упоминать", - заключил Путин.

Мирные переговоры России и Украины

Россия и Украина в настоящий момент не ведут мирных переговоров. Ранее президент РФ называл мирные инициативы Китая и Бразилии " хорошей базой для того, чтобы предпринять попытки к поиску мира". 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в сентябре заявлял, что Киев хочет, чтобы на следующем мирном саммите по Украине присутствовал представитель России, чтобы "предотвратить манипуляции со стороны Российской Федерации и продемонстрировать всем участникам либо ее способность, либо неспособность вести мирные переговоры". В июле Москва отказалась от участия в таком саммите, сославшись на то, что Россия "не принимает ультиматумы", которые соответствуют "формулам" украинского президента.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что единственный путь к справедливости - "исключительно украинская формула мира, нормы международного права, территориальная целостность и суверенитет Украины".

 

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