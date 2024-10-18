Путин счел контрпродуктивным называть сроки завершения войны

Отвечая на вопрос о сроках завершения войны с Украиной, президент РФ сказал, что такое прогнозирование сложно и контрпродуктивно.

Президент РФ Владимир Путин отказался прогнозировать сроки завершения войны с Украиной. "Если говорить про какие-то сроки - это очень сложная вещь, и она контрпродуктивная"- сказал он, отвечая на вопрос о сроках окончания войны во время встречи с представителями СМИ стран-членов БРИКС в пятницу, 18 октября.

По словам Путина, которого цитирует российское информагентство "Интерфакс", "с сегодня на завтра дать точную оценку того, что будет происходить, достаточно сложно". Это связано с тем, что каждая из сторон постоянно усовершенствует свое вооружение.

Президент также утверждал, что украинская армия якобы не может самостоятельно использовать высокотехнологичное оружие в рамках этой войны. По его словам, "это делает НАТО". "НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат", - сказал Путин. Между тем, российская армия, по его оценке, "становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самых боеспособных".

России нужно не перемирие на неделю, а "прочный мир"

Говоря о мирных договоренностях, президент России подчеркнул необходимость условий для "долгосрочного, устойчивого и прочного мира", а не временного перемирия. По мнению Путина, приостановка войны в Украине "на неделю, на две или на год" даст странам НАТО возможность перевооружиться.

Путин также назвал мирные инициативы Китая и Бразилии " хорошей базой для того, чтобы предпринять попытки к поиску мира". Однако "украинская сторона вообще не считает возможным вести каких-либо переговоры", заявил президент, добавив, что Киев "просто формулирует какие-то требования".

Отвечая на вопрос, насколько реалистична возможность посредничества Индии при переговорах между Москвой и Киевом, Путин отметил, что Россия полностью доверяет индийскому премьер-министру Нарендре Моди. "Комфортным местом" для проведения переговоров Путин назвал Саудовскую Аравию. "Вопрос в том, что обсуждать", - сказал президент РФ.