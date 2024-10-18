"План победы": удалось ли Зеленскому убедить Запад

Одним из самых ожидаемых событий саммита ЕС и встречи министров обороны НАТО, которые прошли 17 и 18 октября в Брюсселе, стал визит президента Украины Владимира Зеленского, который представил западным партнерам свой "план победы". Поскольку обсуждение этого плана между украинской и западными делегациями происходило за закрытыми дверями, узнать из первых уст, какие именно аргументы звучали во время этой дискуссии, журналистам не удалось. Однако, как сообщил во время пресс-конференции сам Зеленский, 18 лидеров стран-членов ЕС активно комментировали "план победы" и "большинство высказались в его поддержку". При этом украинский президент предостерег: если Запад не поддержит предложенный план, это станет его "большой ошибкой" и одновременно "привилегией для России".

ЕС будет рассматривать "план победы" после выборов в США

"План победы" Зеленского во многом напоминает "формулу мира", которую Киев продвигает в течение последнего года как основу для достижения устойчивого мира в Украине, и на основе нескольких пунктов которой уже удалось провести первый мирный саммит.

Так, например, ничего нового в "плане победы" президента Зеленского не увидел президент Литвы Гитанас Науседа, по крайней мере, так он сказал журналистам во время саммита ЕС. Ведь большинство пунктов, в частности, приглашение Украины в НАТО, разрешение на удары западным оружием вглубь территории России, поставки дальнобойных вооружений, - это просьбы, которые Украина озвучивает уже некоторое время. "Когда я смотрю на этот план, то вижу решения, которые мы не смогли принять за последние месяцы, а то и годы", - отметил Науседа.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который блокирует финансовую и военную помощь ЕС для Украины, назвал "план победы" Зеленского "более, чем ужасающим" и охарактеризовал его как "стратегию войны". А глава польского правительства Дональд Туск откровенно признал, что к обсуждению "плана победы" ЕС вернется только после президентских выборов в США, поскольку к его первому пункту - приглашению Украины в НАТО - по-разному относятся в Вашингтоне и в европейских столицах.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите ЕС Брюсселе Фото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

"План победы" - тема для дальнейших обсуждений

Министры обороны НАТО "с уважением приняли к сведению "план победы", представленный Зеленским, однако он не был предметом обсуждения на встрече, заявил генсек НАТО Марк Рютте. "Я думаю, мы все согласны, что это важный сигнал, указывающий на то, что украинское правительство и президент согласовали этот "план победы". Это, безусловно, станет темой дальнейших обсуждений с Украиной", - пообещал генсек НАТО.

"Свежим" подходом назвал план Зеленского глава минобороны Великобритании Джон Хили, так как в нем изложено не только то, что Киеву нужно сегодня. "Президент Зеленский пытается сказать: вот такие потребности у нас сейчас; вот такие у нас потребности, если мы хотим быть в безопасности в среднесрочной перспективе; а если вы хотите, чтобы мы, во-первых, победили, а во-вторых, были в более сильной позиции, чтобы иметь дело с Россией в будущем, то вот как мы должны все это соединить. Таким образом, это часть схемы и плана. И, по моему мнению, мы еще не видели такого от украинцев", - сказал Хили, отвечая на вопрос DW. Он подчеркнул, что поддерживает этот план и готов работать над ним вместе с Киевом.

После представления "плана победы" в штаб-квартире НАТО "не произошло никаких радикальных изменений" в сотрудничестве Украины с альянсом и в направлениях оказания помощи Киеву, констатировал чиновник НАТО, общаясь с DW на условиях анонимности. "За одну ночь большие изменения не происходят. Есть целый ряд процессов и встреч, которые продолжаются, эта работа ведется постоянно, она не ограничивается только периодами конкретных заседаний совета или приездами Зеленского в Брюссель", - сказал собеседник.

Никто и не ожидал, что на встречах в верхах в ЕС и НАТО сразу прозвучит официальная реакция блоков на план президента Зеленского, говорят в кулуарах европейские политики и дипломаты. Вполне в стиле Брюсселя - послушать, кулуарно обменяться мнениями и предварительными выводами, а затем вернуться домой и обсудить план со своими экспертными группами, учитывая собственные национальные интересы. Но впоследствии странам придется найти и выразить общую позицию ЕС по "плану победы" Украины, отмечают обозреватели.

Владимир Зеленский на саммите в Брюсселе в окружении европейских политиков Фото: NICOLAS TUCAT/AFP

"Киев не только просит, но и предлагает взамен"

"Теперь, когда план официально обнародован, союзники Киева не могут позволить себе ничего не сделать для его выполнения, поскольку это подорвет доверие к их заявлениям о непоколебимой долгосрочной поддержке Украины", - считает научный сотрудник по вопросам обороны словацкого аналитического центра Globsec Роджер Хилтон. По его оценке, пять пунктов, из которых состоит "план победы" президента Зеленского, - это стартовая переговорная позиция, начинающаяся с высоких требований, цель которых, в конце концов, встретиться где-то посередине.

Наиболее перспективным он считает пункт плана о снятии ограничений на удары по территории РФ. "Вероятно, что союзники согласятся на постепенное ослабление этих ограничений, хотя и на жестких условиях", - считает эксперт. Принятию этого решения может способствовать "наличие большого количества доказательств с начала войны об отсутствии реакции Путина на пересечение так называемых "красных линий". "Это должно успокоить некоторых скептически настроенных союзников, когда будет рассматриваться выполнение этого пункта", - объясняет аналитик. А если будет подтверждено, что "войска КНДР принимают или будут принимать участие в войне против Украины, это предоставит дополнительные аргументы в пользу смягчения ограничений на удары вглубь России", добавляет он.

Третий пункт о сдерживании и четвертый - о стратегическом экономическом потенциале, в которых говорится о выполнении Украиной задач в сфере европейской безопасности и о совместном развитии экономических ресурсов, "демонстрирует, что Киев не только просит, но и предлагает в ответ, что является важным политическим месседжем", указывает Роджер Хилтон. Кооперация, предполагающая получение прибыли, - это новое предложение со стороны Киева, которое "расширяет сотрудничество за пределы сферы безопасности и может заинтересовать западных партнеров", предполагает эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Remko de Waal /ANP/IMAGO

Реализовать невозможно отложить?

С одной стороны, "план победы", представленный Зеленским, может показаться западным партнерам сложным для реализации и даже невозможным, полагает Войцех Пшибильский, главный редактор польского журнала Visegrad Insight, который издается независимой аналитической группой Res Publica Foundation. "Но с другой стороны, невозможно себе представить даже прекращение огня на поле боя без выполнения этого плана, если только мы не хотим распространения более масштабной войны", - говорит эксперт.

По его мнению, критической составляющей плана является приглашение Украины в НАТО и надежные гарантии безопасности. "Иначе после любой паузы в войне агрессор будет поощрен атаковать с новой силой", - убежден эксперт. Войцех Пшибильский напоминает, что в 2008 году именно отсутствие обязательств Запада по предоставлению членства в НАТО побудило Россию напасть на Грузию. "А следующая война России на западном направлении (против Украины. - Ред.) стала более масштабной, кровавой и дорогой. И это не оставляет иного выбора, чем учиться на этой ошибке", - резюмирует Пшибильский.

По мнению эксперта брюссельского Центра европейской политики Аманды Пол, аргументы Зеленского для привлечения помощи партнеров весомые. "Понятно то, что Украина должна победить, а Россия должна быть побеждена. Другого варианта нет, поскольку если этого не произойдет, Россия не остановится", - сказала она DW. Политолог считает "план победы" очень амбициозным, но реалистичным и осуществимым. Однако подчеркивает, что главный вопрос сейчас в том, насколько на Западе есть политическая воля, чтобы его реализовать, причем быстро.