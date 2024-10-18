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НАТО пока не подтверждает наличие войск КНДР в составе ВС РФ

Роман Сулима
18 октября 2024 г.

По словам главы альянса Марка Рютте, НАТО находится в контакте с Южной Кореей, чтобы получить полную информацию о подготовке северокорейских солдат для участия в войне против Украины.

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руководитель КНДР Ким Чен Ын и северокорейские военные на тренировочной базе в КНДР
Руководитель КНДР Ким Чен Ын во время визита к военнослужащим в сентябре 2024 года (фото из архива)Фото: KCNA via REUTERS

На данный момент НАТО не может подтвердить информацию южнокорейской разведки о том, что северокорейские войска будут воевать на стороне России в ее агрессивной войне против Украины. Об этом в пятницу, 18 октября, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции в Брюсселе.

Он уточнил, что такова официальная позиция НАТО на данный момент, однако она может измениться. Альянс находится в контакте с Южной Кореей, чтобы получить всю информацию, добавил Рютте.

"В любом случае, даже если Северная Корея физически не присутствует на поле боя, они помогают питать агрессивную войну России против Украины. Вместе с другими, такими как Иран, Китай", - констатировал глава Североатлантического альянса.

Сеул: В ноябре на войне окажутся 12 000 солдат из КНДР

По данным южнокорейской разведки, в восточных регионах России для участия в войне в Украине проходят подготовку около 12 тысяч северокорейских солдат, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на данные южнокорейской разведки. При этом указывается, что технический персонал из КНДР уже на месте оказывает помощь российским военнослужащим в обслуживании ракетных установок.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил изданию The War Zone, что солдаты КНДР будут готовы принять участие в боевых действиях уже с 1 ноября. По словам Буданова, пехотные войска Пхеньяна будут использовать российскую технику и боеприпасы. Первое подразделение из 2600 солдат, как ожидается, будет направлено в Курскую область. Куда отправятся остальные северокорейские войска, пока неясно.

Ранее в тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что в общей сложности КНДР планирует отправить для участия в войне против Украины 10 тысяч своих солдат из разных родов войск. О том, что Северная Корея может направить регулярные войска в Украину для поддержки России, министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил еще 8 октября.

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