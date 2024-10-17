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Рютте назвал КНР "пособником войны РФ против Украины"

Ксения Польская Брюссель
17 октября 2024 г.

Генсек НАТО обвинил Китай в подпитывании войны России против Украины и указал, что это чревато последствиями для репутации Пекина.

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Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Брюсселе, 17 октября 2024 года
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Брюсселе, 17 октября 2024 годаФото: NATO

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе в четверг, 17 октября, обвинил Пекин в содействии российской агрессии. "Китай стал решающим пособником войны России против Украины. И он не может продолжать подпитывать крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, не влияя при этом на свои интересы и репутацию", - заявил он, отчитываясь перед журналистами о заседании министров обороны Североатлантического альянса с партнерами из стран Индо-Тихоокеанского региона, с которыми обсудил в том числе ситуацию в Украине. 

На вопрос, следует ли НАТО пересмотреть отношения с Пекином, он ответил, что Китай - не враг альянса. "Китай - это вызов. Он не является нашим противником, но это вызов: он поддерживает военные усилия России, обходя санкции, поставляя товары двойного назначения, и это влияет на положение Китая в мире", - считает Рютте. По его словам, такая позиция Пекина заставляет другие страны изменить свое мнение о нем. 

Рютте: Россия платит цену за помощь в войне 

За поддержку Пекина, Тегерана и Пхеньяна Москва платит свою цену, отметил генсек НАТО. "Они не получают все это бесплатно: взамен они должны предоставлять инновации, ресурсы и возможности. Так что это проблема для Украины, это проблема для всех нас, но в итоге это проблема и для самой России", - сказал он. 

По словам главы альянса, война в Украине показала, что страны за тысячи километров от Европы, даже такие далекие, как Иран, Китай и Северная Корея, могут стать "нарушителями безопасности на нашем собственном заднем дворе". 

У НАТО нет свидетельств военного присутствия КНДР в Украине 

Что касается роли КНДР в войне РФ против Украины, то, по данным генсека НАТО, у альянса нет подтверждений того, что Северная Корея отправила своих солдат воевать на стороне России. Однако он указал на масштабную помощь Москве со стороны Пхеньяна в виде вооружений, технологий и новых разработок, что вызывает беспокойство у партнеров Украины. 

Зеленский со своей стороны сообщил, что Киев располагает данными, подтверждающими присутствие технического персонала КНДР в Украине и подготовку к отправке 10 тысяч северокорейских солдат. 

После пресс-конференции президент Украины вместе с министром обороны и другими представителями украинской делегации приняли участие в заседании Совета НАТО-Украина. Министры обороны стран Североатлантического альянса продолжат свою встречу 18 октября.

Xenia Polska
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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