Зеленский сообщил, что обсуждал ранее тему НАТО с Трампом

Украине для защиты нужно членство в альянсе, что было озвучено на встрече с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом, рассказал журналистам украинский президент в Брюсселе.

Президент Украины Владимир Зеленский в произошедшем ранее разговоре с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом заявил, что Украине для защиты нужно членство в НАТО. Об этом Зеленский рассказал журналистам на итоговой пресс-конференции после заседания Европейского совета в Брюсселе в четверг, 17 октября. Цитаты украинского президента приводит издание Hromadske.

В ходе беседы с Трампом Зеленский подчеркнул, что Россия, в частности, была гарантом Будапештского меморандума, согласно которому Украине обещали защиту территориальной целостности и суверенитета взамен на отказ от ядерного оружия. Однако это не помешало РФ развязать агрессивную войну против Украины и оккупировать ее территории.

"Кто из этих больших стран, из этих ядерных держав пострадал? Все? Нет, одна Украина. Кто отдал ядерное оружие? Все? Нет, одна Украина. Кто сегодня воюет? Украина. И поэтому у нас так. В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: "Какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие - и тогда это для нас защита, - либо мы должны иметь какой-то альянс”. Кроме НАТО, мы сегодня не знаем действенных альянсов", - сообщил президент Украины детали его беседы. Он добавил, что Украина выбирает НАТО, а не ядерное оружие и что Трамп его "услышал" и сказал: “У вас справедливые аргументы”.

Встреча Трампа и Зеленского в США

27 сентября Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в его небоскребе "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке под конец американского тура украинского президента. Это стало их первой личной встречей за последние пять лет. В ходе 40-минутной беседы Трамп в очередной раз заявил, что прекратит войну в Украине, если победит на предстоящих президентских выборах. После беседы с украинским лидером Трамп подчеркнул, что они оба хотят "справедливой сделки".

"У нас есть очень хорошие отношения (с Зеленским. - Ред.), и, как вы знаете, у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным. И я думаю, что если мы (Республиканская партия. - Ред.) победим, то разрешим все очень быстро", - заявил Трамп журналистам перед началом встречи. На слова Зеленского о том, что отношения Трампа с Украиной лучше, чем с РФ, экс-президент США ответил: "Для танго нужны двое".

Дональд Трамп публично не обнародовал своих планов в отношении Украины, однако не мог обойти вопросы об этом во время своей предвыборной кампании. Республиканец неоднократно утверждал, что "окончит войну" в случае своего переизбрания, не раскрывая деталей того, как именно он собирается это сделать. Ранее он высказывался также о намерениях остановить финансовую помощь Украине.