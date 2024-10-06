NYT рассказала о первом обсуждении Украины Трампом и Путиным

На первой личной встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в июле 2017 года в Гамбурге Путин назвал Украину "коррумпированной вымышленной страной" и подчеркнул, что РФ имеет право оказывать на нее влияние.

В 2017 году на тот момент недавно вступивший в права американского президента Дональд Трамп провел первую личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в кулуарах саммита G20 в Гамбурге, на которой поинтересовался мнением Путина о возможных поставках американского оружия Украине, на что российский президент ответил, что это было бы "ошибкой" со стороны США. Об этом пишет в субботу, 5 октября, газета The New York Times (NYT).

В разговоре с Трампом Путин назвал Украину "коррумпированной вымышленной страной" и подчеркнул, что Россия имеет полное право оказывать на нее влияние. По словам трех американских чиновников, которые присутствовали в Гамбурге на том саммите, Трамп, имевший ряд тезисов, составленных его настроенными против действий РФ советниками, не сумел ничего возразить Путину.

После того разговора тогдашний госсекретарь США Рекс Тиллерсон предупредил администрацию Трампа о том, что им "придется провести большую работу, чтобы изменить мнение президента об Украине". "Госсекретарь только что наблюдал, как г-н Путин, бывший шпион КГБ, провел мастер-класс по формированию мышления нового американского президента", - поясняет произошедшее в своем материале NYT.

NYT: Спустя 7 лет пренебрежительное отношение Трампа к Украине не изменилось

Скептическое отношение Трампа к Украине и его подозрения в том, что Киев благоволит демократам, продолжают проявляться в ходе нынешней президентской кампании, пишет The New York Times, напоминая, что во время дебатов с кандидатом в президенты от Демократической партии США Камалой Харрис в прошлом месяце Трамп уклонился от прямого вопроса о том, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну.

На прошлой неделе он также прямо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот использовал свою недавнюю поездку в США для поддержки кампании Харрис, посетив в компании двух демократов у власти завод по производству боеприпасов в Пенсильвании - ключевом штате, голосование в котором могут решить исход нынешних президентских выборов. "Я считаю Зеленского величайшим продавцом в истории, - заявил Трамп на митинге в Пенсильвании на следующий день после визита Зеленского в штат. - Каждый раз, когда он приезжает в страну, он уезжает с 60 миллиардами долларов".

Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке

Под конец своего визита в США Владимир Зеленский 27 сентября встретился с Дональдом Трампом в его небоскребе "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке. В ходе 40-минутной беседы Трамп в очередной раз заявил, что прекратит российскую войну в Украине, если победит на предстоящих президентских выборах. После беседы с украинским лидером Трамп подчеркнул, что они оба хотят "справедливой сделки".

"У нас есть очень хорошие отношения (с Зеленским. - Ред.), и, как вы знаете, у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным. И я думаю, что если мы (Республиканская партия. - Ред.) победим, то разрешим все очень быстро", - заявил Трамп журналистам перед началом встречи. На слова Зеленского о том, что отношения Трампа с Украиной лучше, чем с РФ, экс-президент США ответил: "Для танго нужны двое".

Двумя днями ранее на предвыборном митинге в Северной Каролине Трамп обвинил Зеленского в недостаточном желании вести мирные переговоры с Путиным.