На Трампа подали иск из-за лжи, что мигранты "едят кошек"

Представители гаитянской диаспоры в американском городе Спрингфилд подали иск в Федеральный суд Майами против экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа из-за его утверждений, что мигранты из этого островного государства якобы похищают и едят домашних питомцев. В списке ответчиков в документе , датированным 27 сентября, также фигурируют кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс и владелец соцсети Х Илон Маск, которые ранее распространяли сообщения, поддерживающие утверждения Трампа.

"Несмотря на то, что в течение последних двух недель неоднократно говорилось, что утверждения о гаитянских мигрантах, которые якобы "едят кошек и собак", являются ложью, ответчики продолжают ее распространять. Это высказывания, разжигающие ненависть, призванные опорочить и поставить под угрозу жизни гаитянских мигрантов", - говорится в заявлении.

Клевета, разжигание ненависти, подстрекательство к насилию и заговор с целью нарушения гражданских прав гаитянских мигрантов - лишь часть обвинений, выдвинутых против Трампа группами The Haitian Diaspora PAC и Office of the Haitian Diaspora. "Никто не имеет права порочить целую группу людей, ставить под угрозу и разрушать их повседневную жизнь путем публичного распространения против них лжи", - подчеркнули составители иска.

Трамп обвинил мигрантов в поедании кошек и собак

Во время предвыборных дебатов с кандидатом в президенты США от Демократической партии Камалой Харрис Трамп пообещал массово депортировать гаитянских мигрантов из Спрингфилда, обвинив их в поедании кошек и собак. "В Спрингфилде они едят собак. Они едят кошек. Они едят домашних животных людей, которые там живут", - заявил республиканец. Мэр Спрингфилда Роб Рю, а также полиция города опровергли эти сообщения, однако сторонники Трампа продолжили их распространять.

Заявления Трампа породили множество ироничных комментариев и постов в соцсетях. Так, южноафриканский музыкант The Kiffness записал на слова Трампа сатирический трек под названием Eating the Cats, набравший за две недели более 9 млн просмотров на YouTube.

МИД ФРГ прокомментировал высказывание Трампа про кошек и собак

Отреагировали на скандальное выступление экс-президента США и в МИД ФРГ. В частности, в ходе теледуэли с Харрис Трамп утверждал, что Германия якобы не смогла отказаться от ископаемого топлива и "вернулась к строительству обычных энергетических установок". "Нравится вам это или нет: энергосистема Германии полностью работоспособна, более 50% используемых ей источников энергии - возобновляемые. И мы закрываем - не строим - угольные и атомные электростанции. P.S.: А еще мы не едим кошек и собак", - ответили на это в министерстве иностранных дел ФРГ.