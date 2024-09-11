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Опрос: Камала Харрис выиграла теледебаты с Дональдом Трампом

Сергей Ромашенко
11 сентября 2024 г.

По результатам опроса, Харрис опередила Трампа на шесть процентных пунктов. В то же время подавляющее большинство респондентов выразили мнение, что Трамп компетентнее в экономике, чем Харрис.

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Экс-президент США Дональд Трамп и вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис
Дональд Трамп и Камала ХаррисФото: Alex Brandon/AP/picture alliance

По результатам теледебатов в Филадельфии между кандидатами на пост президента США Камалы Харрис (Демократическая партия) и Дональда Трампа (Республиканская партия) большинство телезрителей сочли победителем Харрис. Как следует из опроса, проведенного во вторник, 10 сентября, по заказу целого ряда медиакомпаний США, 45 процентов респондентов отдали победу Харрис, а 39 процентов - Трампу.

Такое результаты получены на основе анализа ответов зарегистрированных избирателей, смотревших теледуэль. При этом негативное отношение к действующему вице-президенту Харрис высказали 44 процента, а к экс-главе Белого дома Трампу - 51 процент опрошенных.

Компетенции в сфере экономики

Примечательно, что в одном аспекте Дональд Трамп значительно опередил Камалу Харрис - 55 процентов опрошенных заявили, что Трамп компетентнее Харрис в вопросах экономики. Харрис назвали более компетентной в этой сфере лишь 35 процентов респондентов.

При этом 82 процента опрошенных заявили, что теледуэль никак не повлияет на их голосование на президентских выборах в ноябре.

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