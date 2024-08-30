Харрис дала первое интервью в роли кандидата в президенты

Кандидат в президенты США от Демпартии в первом большом телеинтервью в рамках предвыборной кампании защищала отход от ряда более либеральных позиций.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис дала первое большое телевизионное интервью в качестве кандидата в президенты США. Харрис и ее кандидат в вице-президенты Тим Уолз в четверг, 29 августа, выступили в эфире телеканала CNN. Отвечая на вопросы ведущей Даны Бэш, вице-президент старалась защитить отход от ряда более либеральных позиций, занятых ею ранее, и утверждала, что "ее ценности не изменились".

Фрекинг в "колеблющемся" штате

Так, Камала Харрис заявила, что не будет добиваться отказа от фрекинга (метода гидроразрыва пласта. - Ред.) в США, хотя в 2019 году выступала против него из соображений защиты окружающей среды.

Фрекинг играет ключевую роль для экономики Пенсильвании - так называемого "колеблющегося" штата, результаты в котором могут повлиять на судьбу выборов.

Продолжение поставок оружия Израилю

Харрис также заявила, что будет добиваться ужесточения миграционного законодательства, и подтвердила, что не откажется от поставок оружия Израилю.

Она добавила, что в случае победы может представить себе, что в ее кабинет войдут республиканцы. Конкретных имен и позиций кандидат в президенты, впрочем, не назвала, заявив, что "до выборов осталось 68 дней" и она не хотела бы предвосхищать события.

"Эра Трампа"

Многие члены Республиканской партии критикуют Камалу Харрис за обещания начать "новую эпоху" в американской политике, и задаются вопросом, почему она не сделала этого за три с половиной года, в течение которых занимает пост вице-президента.

В ответ политик заявила, что примерно в течение последнего десятилетия на авансцене доминировал Дональд Трамп. В эру Трампа, по ее словам, "мерилом силы лидера" была его способность к подчинению других, однако "истинное мерило" - это умение воодушевлять, сказала Харрис.

Уолз: Готов признать свои ошибки

Тим Уолз в свою очередь отметил, что готов признавать свои ошибки, когда совершает их. Так, в 2018 году, говоря о насилии с применением оружия, нынешний губернатор Миннесоты заявил, что носил оружие "на войне". В действительности Уолз 24 года прослужил в Нацгвардии США (формировании резерва. - Ред.) и никогда не был в зоне боевых действий.

В речи на национальном съезде демпартии в Чикаго (штат Иллинойс) Уолз сказал, что для зачатия его жена прибегала к методу экстракорпорального оплодотворения, но позднее был вынужден уточнить, что речь шла о другом виде лечения бесплодия.

WSJ: Харрис остается уязвимой для Трампа

Как отметило агентство AP, Харрис, которую в течение первого месяца кампании обвиняли уклонении от бесед с журналистами, дала интервью, "оказавшееся примечательным главным образом тем, насколько рутинно" оно смотрелось.

В свою очередь издание The Wall Street Journal (WSJ) написало, что Харрис остается уязвимой для нападок, в частности, за свою имплицитную поддержку политики президента США Джо Байдена в области экономики и в вопросах безопасности. Это дает пространство для атаки со стороны Трампа, "если тот, конечно, воспользуется" данным шансом, добавила газета.

Предвыборный штаб республиканца уже подверг телевыступление его соперницы критике. "Харрис (говорила. - Ред.) чуть более 16 минут и даже не затронула тему кризиса преступности в стране. Она потратила всего 3 минуты и 25 секунд на обсуждение экономики и 2 минуты и 36 секунд на обсуждение иммиграции", отмечается в заявлении.

Теледебаты Трампа и Харрис состоятся 10 сентября

Теледебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис состоятся 10 сентября на информационном канале ABC News.

Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября. Байден на фоне усиливающихся опасений, в том числе от соратников по Демократической партии, 21 июля объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру Харрис. Та согласилась баллотироваться на высший государственный пост.