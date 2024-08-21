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Харрис приняла утверждение в качестве кандидата от Демпартии

Екатерина Венкина
21 августа 2024 г.

"Для нас - большая честь быть вашими номинантами", - сказала Камала Харрис, находящаяся вместе с Тимом Уолзом в Милуоки.

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Вице-президент США Камала Харрис и президент Джо Байден на национальном съезде Демократической партии в Чикаго 19 августа 2024 года
Камала Харрис и Джо Байден на съезде Демократической партии в Чикаго 19 августаФото: J. Scott Applewhite/AP/picture alliance

Камала Харрис приняла свое утверждение в качестве предвыборного кандидата от демократов на национальном съезде партии в Чикаго (штат Иллинойс). Вице-президент США во вторник, 20 августа, подключилась к съезду по видеосвязи из расположенного неподалеку Милуоки (штат Висконсин).

"Для нас - большая честь быть вашими номинантами", - приводит слова Харрис телекомпания CNN. "Это - кампания, основанная на силе народа, и вместе мы проложим новый путь вперед", - добавила она. Делегаты от всех штатов и территорий США проголосовали на съезде в пользу 59-летней Харрис, однако речь шла о чистой формальности.

Харрис и ее кандидат в вице-президенты, губернатор Миннесоты Тим Уолз, проведут предвыборный митинг в Милуоки.

Вице-президент в действующей администрации фактически стала официальным кандидатом от демократов на пост президента в начале августа, заручившись поддержкой большинства делегатов в ходе виртуального голосования.

Привлекла около полумиллиарда долларов

Харрис - первая женщина с не белым цветом кожи, ставшая номинантом от одной из двух крупнейших политических партий в США. Со своей программной речью она выступит 22 августа, в заключительный день съезда.

За четыре недели с 21 июля - момента вступления в предвыборную гонку - Харрис привлекла около полумиллиарда долларов в качестве взносов на избирательную кампанию, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Вместе со средствами, собранными действующим президентом Джо Байденом до его решения не участвовать в выборах, общая сумма составила более миллиарда долларов. Никогда еще в истории США данный порог не удавалось перешагнуть так быстро, отмечает агентство.

Нацсъезд Демпартии

В Чикаго 19 августа открылся 49-й национальный съезд Демократической партии США. На съезде планировалось, в частности, утвердить программную платформу партии. Ожидалось, что форум привлечет около 50 тысяч человек.

Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября. Байден на фоне усиливающихся опасений, в том числе от соратников по Демократической партии, 21 июля объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру Харрис. Та согласилась баллотироваться на высший государственный пост и досрочно была утверждена для официального выдвижения делегатами-демократами на нацсъезде.

 

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