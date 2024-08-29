Как деньги влияют на исход президентских выборов в США

Избирательная кампания в США обходится в миллиарды долларов. Пожертвования приходят как от мелких доноров, так и от бизнесменов, надеющихся получить влияние. Победит ли в итоге тот, кто соберет больше денег?

Ни в одной другой стране мира в президентскую избирательную кампанию не вливается столько денег, как в США. 25 августа стало известно, что с момента вступления в борьбу за высший государственный пост Камала Харрис и ее кандидат в вице-президенты Тим Уолз уже собрали 540 миллионов долларов. За тот же период Дональду Трампу, по его словам, поступили 138 миллионов долларов.

А в 2020 году победивший Джо Байден и проигравший Дональд Трамп вместе потратили на избирательную кампанию около 5,7 миллиарда долларов - это стало рекордной суммой, вдвое превысившей показатель предыдущих выборов, подсчитала организация Open Secrets , которая документирует пожертвования на избирательные кампании.

Крупные доноры кандидатов в президенты имеют свои интересы

Избирательная кампания в США финансируется не только за счет бесчисленных мелких спонсоров - к обоим главным соперникам регулярно приходят миллионные суммы от сверхбогатых людей, которые часто связаны с коммерческими предприятиями.

Так, например, миллиардер Джордж Сорос и его сын Александр поддерживают кандидата от демократов Камалу Харрис. Семья Соросов известна как крупный донор, она тратит на избирательную кампанию десятки миллионов долларов.

Рид Хоффман, известный венчурный капиталист, сооснователь соцсети для деловых контактов LinkedIn и член совета директоров Microsoft, пожертвовал демократам семь миллионов долларов. При этом в интервью CNN он выразил надежду, что "вице-президент Харрис заменит" главу Федеральной торговой комиссии США (FTC) Лину Хан, поскольку та не приносит пользы Америке.

Дональд Трамп также получает помощь от влиятельных бизнес-лидеров. К примеру, как сообщает американский журнал Time, миллиардер Тимоти Меллон потратил в мае на поддержку кандидата-республиканца 50 миллионов долларов.

Илон Маск и Дональд Трамп

Трампа также поддерживают инвестор Дэвид Сакс и глава Tesla Илон Маск - последний, по сообщениям СМИ, потратил на кампанию экс-президента десятки миллионов. В беседе с Дональдом Трампом на платформе X 13 августа Маск подтвердил, что оказывает ему финансовую поддержку, и даже предложил сотрудничество в возможной будущей администрации Трампа. "Я думаю, было бы здорово создать комиссию по эффективности правительства, которая бы следила за тем, чтобы деньги налогоплательщиков тратились с умом, - сказал он. - Я был бы рад войти в состав такой комиссии". Позднее Трамп подтвердил, что в случае избрания готов предложить Маску должность в Белом доме.

Чем крупнее пожертвования, тем больше возникает подозрений, что с их помощью пытаются оказывать влияние на политику.

Дискуссии о том, не следует ли ограничить пожертвования на избирательные кампании, велись в США уже на протяжении десятилетий. И в 2010 году Верховный суд США вынес важное решение: он постановил, что любое ограничение на финансирование политических кампаний в конечном итоге является цензурой и, следовательно, незаконно.

Научный сотрудник Йенского университета Йорг Хебенштрайт (Jörg Hebenstreit), изучающий внутреннюю политику США и финансирование избирательных кампаний, считает это судебное решение поворотным моментом в политике США. "Это означает, что начиная с 2010 года можно вносить сколько угодно пожертвований - будь то компания, банк, профсоюз, группа заинтересованных лиц или отдельный состоятельный человек", - пояснил Хебенштрайт в интервью DW.

А вот на прямые пожертвования кандидатам ограничения имеются - физическое лицо может внести не более 6600 долларов США. Существует также возможность пожертвовать деньги нравящемуся кандидату через комитеты политических действий (Political Action Commitee, PAC) - организации, поддерживающие конкретную кандидатуру. Обычно они создаются компаниями, профсоюзами или заинтересованными группами, которые не могут перечислять средства от своего имени, но собирают пожертвования от своих членов или сотрудников. А они, в свою очередь, как физические лица, не могут жертвовать в PAC более 5000 долларов в год.

Кроме того, частные лица могут пожертвовать 41 300 долларов в год национальным партийным организациям.

Камала Харрис и Тим Уолз на предвыборном мероприятии Фото: Charles Rex Arbogast/AP/dpa/picture alliance

Миллионные пожертвования обходными путями

Но ограничения снимаются, если осуществлять пожертвования через особые PAC, так называемые супер- или специальные комитеты политических действий (Super PAC). Этим по сути независимым лоббистским группам, которые в большом количестве начали создаваться после 2010 года, разрешено собирать неограниченное количество денег - от частных лиц, компаний и любых других доноров. Однако передавать деньги непосредственно кандидатам им не разрешается - зато они могут размещать рекламу в пользу участников президентской гонки. Единственное условие - эта реклама не должна координироваться предвыборным штабом поддерживаемого кандидата.

За соблюдением этого требования официально следит Федеральная избирательная комиссия (FEC). Однако, по словам Йорга Хебенштрайта, де-факто этот запрет можно обойти с помощью десятков лазеек.

Профессор политологии Университета Санкт-Галлена в Швейцарии Джеймс Дэвис говорит, что сейчас на избирательную кампанию в США тратятся беспрецедентные, "ошеломительные суммы": "Никогда раньше мы не видели ничего подобного".

Определяет ли размер бюджета кампании то, кто станет президентом?

Какое же влияние оказывают на исход гонки все эти миллионы долларов? Как обращает внимание Йорг Хебенштрайт, исследования показывают, что вообще-то эффект от пожертвований довольно мал: "Оба кандидата в целом хорошо известны. И то, вложат ли они еще 100 миллионов в избирательную кампанию, в конечном итоге не имеет никакого значения для фактического исхода выборов".

Джеймс Дэвис полагает, что минимальный уровень пожертвований, безусловно, необходим, чтобы создать партийную организацию для предвыборной кампании. "И очень важно мотивировать людей, чтобы они действительно пришли к урне в день выборов. А это стоит определенных денег", - утверждает политолог в интервью DW.

Кроме того, мелкие спонсоры также очень важны для партий, ведь за каждым небольшим пожертвованием стоит голос. "Миллиардер может пожертвовать несколько миллионов долларов, но при этом отдать всего один голос у избирательной урны", - говорит Дэвис.

И в конце концов, по его мнению, важно иметь месседж, который найдет отклик у избирателей, одних денег тут недостаточно. Так, во время избирательной кампании 2016 года Хиллари Клинтон собрала значительно больше денег, чем Дональд Трамп, но это не помогло ей выиграть.

Пожертвования продолжают работать и после выборов

Часто случается так, что крупные спонсоры способны обеспечить себе влияние на политику и после выборов. "Когда кто-то жертвует миллионы, то не будет случайностью, если он однажды получит приглашение на мероприятие с участием новоизбранного президента", - уверен Дэвис.

Хебенштрайт добавляет, что порой некоторым донорам предлагают и кресла в администрации, места послов или другие дипломатические должности. Такие случаи были, в частности, после прихода в Белый дом Трампа в 2016 году.

Население хочет ограничить пожертвования, но в Вашингтоне против

Неудивительно, что население настроено, скорее, против подобных эксцессов. Согласно опросу исследовательского центра Pew Research Center, более семи из десяти взрослых жителей США хотят, чтобы для величины пожертвований от частных лиц или организаций на политические кампании были введены ограничения. Восемь из десяти респондентов считают, что люди, жертвующие деньги на политические кампании, оказывают слишком большое влияние на решения членов Конгресса.

Однако, по мнению Йорга Хебенштрайта, шансы на подобное регулирование невелики, поскольку соответствующие идеи не найдут большинства в Конгрессе.

Одной из причин дороговизны избирательных кампаний в США Джеймс Дэвис называет то, что в отличие от других стран в Америке кампании не могут финансироваться из госбюджета. А кроме того, к каждым президентским выборам приходится перестраивать весь партийный аппарат огромной страны. "Можно сказать, что партия собирается на федеральном уровне только раз в четыре года, то есть эта организация должна перестраиваться каждые четыре года в 50 штатах и в соответствующих избирательных округах, - поясняет профессор политологии. - Все это очень дорого".

И, наконец, надо учитывать, что избирательные кампании в США в значительной степени организуются через средства массовой информации, которые находятся почти исключительно в частных руках - на это тоже тратятся огромные суммы. Так что можно ожидать, что и бюджет нынешней избирательной кампании в США побьет все рекорды.