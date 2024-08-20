Трамп в случае победы предложит Маску пост в Белом доме

Трамп в случае победы предложит Маску пост в Белом доме20 августа 2024 г.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп готов в случае победы на президентских выборах 5 ноября предложить миллиардеру Илону Маску должность в Белом доме. В интервью агентству Reuters во вторник, 20 августа, на вопрос журналиста, хотел бы он в случае победы на выборах назначить Маска на должность советника или министра, Трамп дал положительный ответ. "Он очень умный человек Я бы, конечно, сделал это, если он согласится. Он выдающийся парень", - пояснил экс-президент США.
Вскоре после публикации этого интервью Илон Маск написал у себя в соцсети Х: "Я готов служить". Публикацию он сопроводил сгенерированным нейросетью изображением самого себя, стоящего за трибуной с надписью "Департамент эффективности правительства".
Маск сблизился с Трампом после покушения на политика
Еще в марте Маск утверждал, что не будет жертвовать на кампании ни Дональда Трампа, ни его тогдашнего соперника Джо Байдена. Однако после пережитого Трампом покушения в июле Маск официально поддержал его в предвыборной гонке. Бизнесмен заявил, что у США уже давно не было столь "крутого кандидата" в президенты. В июле издание The Wall Street Journal сообщило, что миллиардер планирует ежемесячно выделять комитету America PAC, который поддерживает республиканца, около 45 млн долларов.
12 августа Дональд Трамп вернулся в принадлежащую Илону Маску соцсеть Х. Там он разместил свой предвыборный ролик. Политик также дал Маску двухчасовое интервью.
Илон Маск считается самым богатым человеком в мире. Его состояние составляет, по разным данным, от 245 до 248 млрд долларов.