Покушение на Трампа: как оно повлияет на выборы в США?

Отразится ли попытка убить экс-президента США на ходе избирательной кампании и на его шансах вернуться в Белый дом? Мнения немецких наблюдателей и СМИ - у DW.

"Трамп только что победил на выборах", - так прокомментировал конгрессмен-республиканец из штата Висконсин Деррик Ван Орден неудавшееся покушение на жизнь экс-президента США, случившееся 13 июля во время избирательного митинга в Пенсильвании. "Это подстегнет ядро избирателей больше, чем что-либо иное. Бороться, бороться, бороться, с поднятым вверх кулаком - это станет девизом", - вторил своему коллеге по партии член Палаты представителей из Теннесси Тим Барчетт.

Наблюдатели в Германии не делают столь однозначных выводов об исходе президентской гонки в США, победитель которой определится в ноябре. Однако и они признают, что Дональд Трамп, "научившийся ведению политики не на партсобраниях, а на политических шоу в прямом эфире" и обладающий отменным политическим чутьем, максимально использует случившееся для собственной раскрутки. Между тем демократам, которые и так расколоты по вопросу относительно способности Джо Байдена представлять партию на выборах, срочно необходимо выработать новую стратегию, уверены эксперты.

"Момент, когда Трампа избрали президентом"

Если Трамп победит на выборах в ноябре, то момент, когда он, окровавленный, призвал своих зрителей с поднятым кулаком "бороться, бороться, бороться", "станет тем моментом, когда его, в конечном счете, и избрали президентом", заявил в беседе с немецкой новостной передачей Tagesschau специалист по ведению избирательных кампаний и стратегический консультант Юлиус ван де Лаар (Julius van de Laar) - .

Американистка Фонда Бертельстмана Кэтрин Клювер Эшбрук Фото: DW

С ним согласна эксперт по США Фонда Бертельсмана Кэтрин Клювер Эшбрук (Cathryn Clüver Ashbrook). "Фотография, сделанная фотографом газеты The New York Times Дагом Миллсом (которая, по оценке ФБР , вероятно, запечатлела одну из летевших в Трампа пуль. - Ред.), станет для американцев исторической", - подчеркивает она. У многих в США попытка убить Дональда Трампа вызвала воспоминания о покушении на Рональда Рейгана, констатирует Клювер Эшбрук в интервью радиостанции Deutschlandfunk ."Совершенно очевидно, что это будет влиять на избирательную кампанию в ближайшие месяцы, это уже влияет на нее, как для республиканцев, так и для демократов", - указывает она.

Тот факт, что внимание СМИ в ближайшие дни - как минимум вплоть до официальной номинации Трампа кандидатом на президентских выборах от Республиканской партии, которая, как ожидается, состоится 17 июля на съезде в Милуоки, - будет приковано к Трампу, ставшему объектом "ужасного" нападения, даст экс-презиенту преимущество, полагает эксперт. Сам же Трамп, "который отлично знает, что язык картинок гораздо важнее сути сказанного", теперь не применит напомнить о череде ведущихся против него судебных процессов, чтобы укрепить свои образ "мученика", прогнозирует Клювер Эшбрук.

Для Байдена и демократов в целом это будет означать, что им придется "уединиться в укромном уголке" и поразмыслить, как им изменить стратегию.

Трамп как "американский мученик"

Аналогичное мнение высказывает эксперт Фонда "Наука и политика" (SWP) Лаура фон Даниэльс (Laura von Daniels) в интервью Tagesschau: "В глазах своих сторонников Трамп сейчас - мученик США", - говорит она и прогнозирует, что покушение на экс-президента "будет иметь эффект мобилизации".

"Покушение на убийство стало поворотным моментом в и без того острой предвыборной кампании: Байден и Трамп - два заклятых врага, а их сторонники разделены на непримиримые лагеря. Нападение, скорее всего, еще больше усилит эту поляризацию", - пишет газета Handelsblatt .

Напоминая, что Байден сейчас и так подвержен критике из-за своего преклонного возраста и обвинений в том, что он уже не справляется с работой президента, журналист издания делает вывод: "Покушение на Трампа усугубляет ощущение, что ситуация в стране выходит из-под контроля. Все это нездорово для политического климата".

Эту оценку разделяет Лаура фон Даниэльс из SWP. Ситуация в США сейчас напряженная и "разогретая так, как этого не было на протяжении десятков лет", отмечает она. Задача президента Байдена состоит в том, чтобы сгладить внутриполитические разногласия и стабилизировать ситуацию в сфере безопасности, считает она.

Непредсказуемость политической борьбы

"Одно можно сказать наверняка: Республиканская партия не станет открещиваться от Трампа. Съезд в Милуоки будет одновременно и данью уважения, и коронационной мессой", - пишет журналист еженедельника Der Spiegel Рене Пфистер (René Pfister).

На съезде Республиканской партии Трамп, судя по всему, станет ее кандидатом на выборах президента США Фото: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images

И все же демократы, по его мнению, совершили бы ошибку, "безмолвно подчинившись судьбе". "Конечно, нельзя полностью исключать, что Байдену удастся победить своего соперника-республиканца, - рассуждает обозреватель. - Если в этой избирательной борьбе и есть некая постоянная величина, то это ее непредсказуемость".

У Америки есть выбор, уверен журналист. "Это может стать историческим уроком - пишет он. - У республиканцев есть шанс вернуть себе цивилизованный политический тон и показать, что они еще не полностью выродились в секту Трампа, которой их считают многие демократы. Демократы же должны доказать, что они не совершают ошибок, которые привели республиканцев к катастрофе: когда из трусости и оппортунизма они последовали за лидером, которым явно движут корысть и самолюбование".

"В этой предвыборной борьбе будет проверена дееспособность американской демократии", - подчеркивает и Кэтрин Кювен Эшбрук из Фонда Бертельсмана.