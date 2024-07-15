Покушение на Трампа: как оно повлияет на выборы в США?15 июля 2024 г.
"Трамп только что победил на выборах", - так прокомментировал конгрессмен-республиканец из штата Висконсин Деррик Ван Орден неудавшееся покушение на жизнь экс-президента США, случившееся 13 июля во время избирательного митинга в Пенсильвании. "Это подстегнет ядро избирателей больше, чем что-либо иное. Бороться, бороться, бороться, с поднятым вверх кулаком - это станет девизом", - вторил своему коллеге по партии член Палаты представителей из Теннесси Тим Барчетт.
Наблюдатели в Германии не делают столь однозначных выводов об исходе президентской гонки в США, победитель которой определится в ноябре. Однако и они признают, что Дональд Трамп, "научившийся ведению политики не на партсобраниях, а на политических шоу в прямом эфире" и обладающий отменным политическим чутьем, максимально использует случившееся для собственной раскрутки. Между тем демократам, которые и так расколоты по вопросу относительно способности Джо Байдена представлять партию на выборах, срочно необходимо выработать новую стратегию, уверены эксперты.
"Момент, когда Трампа избрали президентом"
Если Трамп победит на выборах в ноябре, то момент, когда он, окровавленный, призвал своих зрителей с поднятым кулаком "бороться, бороться, бороться", "станет тем моментом, когда его, в конечном счете, и избрали президентом", заявил в беседе с немецкой новостной передачей Tagesschau специалист по ведению избирательных кампаний и стратегический консультант Юлиус ван де Лаар (Julius van de Laar) - .
С ним согласна эксперт по США Фонда Бертельсмана Кэтрин Клювер Эшбрук (Cathryn Clüver Ashbrook). "Фотография, сделанная фотографом газеты The New York Times Дагом Миллсом (которая, по оценке ФБР, вероятно, запечатлела одну из летевших в Трампа пуль. - Ред.), станет для американцев исторической", - подчеркивает она. У многих в США попытка убить Дональда Трампа вызвала воспоминания о покушении на Рональда Рейгана, констатирует Клювер Эшбрук в интервью радиостанции Deutschlandfunk."Совершенно очевидно, что это будет влиять на избирательную кампанию в ближайшие месяцы, это уже влияет на нее, как для республиканцев, так и для демократов", - указывает она.
Тот факт, что внимание СМИ в ближайшие дни - как минимум вплоть до официальной номинации Трампа кандидатом на президентских выборах от Республиканской партии, которая, как ожидается, состоится 17 июля на съезде в Милуоки, - будет приковано к Трампу, ставшему объектом "ужасного" нападения, даст экс-презиенту преимущество, полагает эксперт. Сам же Трамп, "который отлично знает, что язык картинок гораздо важнее сути сказанного", теперь не применит напомнить о череде ведущихся против него судебных процессов, чтобы укрепить свои образ "мученика", прогнозирует Клювер Эшбрук.
Для Байдена и демократов в целом это будет означать, что им придется "уединиться в укромном уголке" и поразмыслить, как им изменить стратегию.
Трамп как "американский мученик"
Аналогичное мнение высказывает эксперт Фонда "Наука и политика" (SWP) Лаура фон Даниэльс (Laura von Daniels) в интервью Tagesschau: "В глазах своих сторонников Трамп сейчас - мученик США", - говорит она и прогнозирует, что покушение на экс-президента "будет иметь эффект мобилизации".
"Покушение на убийство стало поворотным моментом в и без того острой предвыборной кампании: Байден и Трамп - два заклятых врага, а их сторонники разделены на непримиримые лагеря. Нападение, скорее всего, еще больше усилит эту поляризацию", - пишет газета Handelsblatt.
Напоминая, что Байден сейчас и так подвержен критике из-за своего преклонного возраста и обвинений в том, что он уже не справляется с работой президента, журналист издания делает вывод: "Покушение на Трампа усугубляет ощущение, что ситуация в стране выходит из-под контроля. Все это нездорово для политического климата".
Эту оценку разделяет Лаура фон Даниэльс из SWP. Ситуация в США сейчас напряженная и "разогретая так, как этого не было на протяжении десятков лет", отмечает она. Задача президента Байдена состоит в том, чтобы сгладить внутриполитические разногласия и стабилизировать ситуацию в сфере безопасности, считает она.
Непредсказуемость политической борьбы
"Одно можно сказать наверняка: Республиканская партия не станет открещиваться от Трампа. Съезд в Милуоки будет одновременно и данью уважения, и коронационной мессой", - пишет журналист еженедельника Der Spiegel Рене Пфистер (René Pfister).
И все же демократы, по его мнению, совершили бы ошибку, "безмолвно подчинившись судьбе". "Конечно, нельзя полностью исключать, что Байдену удастся победить своего соперника-республиканца, - рассуждает обозреватель. - Если в этой избирательной борьбе и есть некая постоянная величина, то это ее непредсказуемость".
У Америки есть выбор, уверен журналист. "Это может стать историческим уроком - пишет он. - У республиканцев есть шанс вернуть себе цивилизованный политический тон и показать, что они еще не полностью выродились в секту Трампа, которой их считают многие демократы. Демократы же должны доказать, что они не совершают ошибок, которые привели республиканцев к катастрофе: когда из трусости и оппортунизма они последовали за лидером, которым явно движут корысть и самолюбование".
"В этой предвыборной борьбе будет проверена дееспособность американской демократии", - подчеркивает и Кэтрин Кювен Эшбрук из Фонда Бертельсмана.