Дональд Трамп побеседовал с Илоном Маском на платформе X

Самую серьезную угрозу для человечества представляет на данный момент возможность ядерной войны, а не глобальное потепление. Такое мнение высказал экс-президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию на выборах главы американского государства в ноябре, беседуя на платформе X с ее владельцем и своим сторонником - мультимиллиардером Илоном Маском.

Трамп о возможности ядерной войны

Кроме прочего, Трамп назвал действующего президента США Джо Байдена "глупым человеком". "У вас просто будет больше объектов недвижимости с видом на океан, правильно? - такими словами прокомментировал Дональд Трамп вопрос о глобальном изменении климата. - Самая большая угроза в другом. Самая большая угроза - это ядерное потепление, потому что сейчас у нас есть пять стран, обладающих существенным ядерным потенциалом, и нам нельзя допустить, чтобы что-нибудь случилось - с такими глупыми людьми, как Байден".

На фоне продолжающейся войны России против Украины и провоцирующих заявлений российских властей наблюдатели не раз высказывали опасения в связи с возможностью ядерной эскалации. То же касается войны, которую Израиль ведет на Ближнем Востоке против напавшей на это государство в октябре 2023 года террористической организации ХАМАС.

Трамп о "Железном куполе" для США

Кроме прочего, Трамп, который не раз подчеркивал свои дружеские отношения с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, заявил, что в случае своего возвращения в Белый дом он создаст в США свой "Железный купол" - эффективную систему ПВО по примеру израильской. В ходе разговора с Маском он подчеркнул также, что Путин, Си и правитель Северной Кореи Ким Чем Ын "в своей игре находятся на коне".

Комментируя войну в Украине, Трамп отметил, что "никто не переживает из-за нее больше", чем он сам. Говоря о помощи, которую США и Евросоюз оказывают Киеву, Трамп не стал грозить сокращением этой поддержки со стороны Вашингтона, однако сделал намек на то, что счел бы правильным увеличение помощи со стороны ЕС.

"Я спрашиваю: почему вы не собираетесь уравнять расходы?" Почему они не платят столько же, сколько и мы?" - сказал Трамп в интервью Маску. - Почему Соединенные Штаты платят за оборону Европы непропорционально больше, чем Европа? Это не имеет смысла. Это несправедливо, и с этим нужно разобраться".

Маск о нелегальной миграции

Одной из тем беседы стала также проблема нелегальной миграции в США. Илон Макс, который родился в ЮАР и позже стал успешным IT-предпринимателем в Штатах, указал при этом: "Люди хлынули через границу". "Знаете, невозможно, чтобы США "впитали" весь земной шар", - добавил он.

Илон Маск о Дональде Трампе и Камале Харрис

После того как Джо Байден вышел из предвыборной гонки и кандидатом в президенты США от Демократической партии стала действующий вице-президент страны Камала Харрис, эксперты стали оценивать шансы Дональда Трампа на победу как понизившиеся. Илон Маск открыто занял сторону Трампа после покушения на последнего во время его предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля 2024 года. По словам основателя компаний Tesla и Space X, экс-глава государства является "дорогой к процветанию, а Камала Харрис - ее противоположностью".

В ходе разговора Трамп называл Камалу Харрис также "третьесортной", "некомпетентной" и "радикальным левым лунатиком". Ее выдвижение от Демпартии вместо Байдена Трамп назвал "переворотом".

Технические неполадки перед интервью Трампа Маску

Беседу Дональда Трампа с Илоном Маска разрекламировали как "разговор без ограничений". Она началась с опозданием в более чем полчаса. Как отмечает агентство AFP, многие из тех, кто зашел на сайт, не смогли прослушать ее в прямом эфире. Илон Маск заявил, что его платформа, ранее известная как Twitter, подверглась кибератаке. По данным агентства Reuters, разговор Трампа с Маском слушали на платформе X 1,3 млн пользователей.