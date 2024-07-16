СМИ: Маск пожертвует на кампанию Трампа миллионы долларов

Американский миллиардер Илон Маск хочет оказать масштабную финансовую поддержку кандидату в президента США от республиканцев Дональду Трампув рамках его предвыборной кампании. Об этом сообщает в понедельник, 15 июля, газета The Wall Street Journal (WSJ). По данным источников издания, Маск готов жертвовать на кампанию Трампа 45 миллионов долларов ежемесячно.

Средства будут направляться комитету политических действий America PAC. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Маск тайком уже сделал крупное пожертвование этой организации. America PAC не связана напрямую с предвыборным штабом Трампа, но работает на экс-президента США "за кулисами", занимаясь агитацией избирателей и курированием заказных материалов в СМИ, уточняло Bloomberg. По данным WSJ, America PAC регистрирует избирателей в колеблющихся штатах и убеждает их проголосовать досрочно.

Комитетом политических действий в США называется организация, объединяющая доноров, жертвующих средства на кампанию одного из кандидатов в президенты. Сумма пожертвований в такие комитеты не ограничена.

Отношения Трампа и Маска

В прошлом Илон Маск и Дональд Трамп конфликтовали, но в последнее время они сблизились, пишет Bloomberg. Так, сейчас миллиардер консультирует экс-президента по вопросам электромобилей и криптовалют. "Он звонит мне неожиданно, без всякой причины", - заявил Маск о своих текущих отношениях с Трампом во время ежегодного собрания акционеров Tesla в июне. В свою очередь Трамп заявлял, что он большой поклонник электромобилей. "Я поклонник Илона. Он проделывает невероятную работу с Tesla", - цитирует экс-президента агентство Reuters.

После ранения Дональда Трампа в результате покушения, совершенного 13 июля во время митинга его сторонников в штате Пенсильвания, Маск высказывался в его поддержку в соцсети X. На выдвижение Трампа кандидатом в президенты США от республиканцев, а Джеймса Дэвида Вэнса - кандидатом в вице-президенты Маск отреагировал комментарием: "звучит победно".