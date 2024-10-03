Прокурор: У Трампа нет иммунитета по делу о штурме Капитолия

Суд в Вашингтоне опубликовал новую версию обвинительного заключения по уголовному обвинению против бывшего президента США Дональда Трампа в соучастии в штурме Капитолия.

Окружной федеральный суд в Вашингтоне опубликовал в среду, 2 октября, подготовленную спецпрокурором Джеком Смитом новую версию обвинительного заключения по уголовному делу против бывшего президента США Дональда Трампао соучастии в событиях 6 января 2021 года. Тогда сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать Конгрессу утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах.

Смит настаивает на том, что Трамп совершил преступления, а его действия не подпадают под президентский иммунитет, который, как ранее подтвердил Верховный суд, распространяются на любые действия, совершенные президентом США при непосредственном исполнении им служебных обязанностей. По мнению спецпрокурора, Трамп, пытаясь добиться изменения результатов выборов, действовал как частное лицо, а не как президент США.

Спецпрокурор: Трамп направил толпу своих сторонников на Капитолий

По данным следствия, советники Трампа говорили ему, что нет никаких доказательств фальсификаций, но президент якобы отвечал: "Неважно, проиграл ты выборы или выиграл, главное бороться". Спецпрокурор утверждает, что именно Трамп "направил рассерженную толпу своих сторонников на Капитолий, чтобы она помешала утверждению итогов выборов".

Республиканцы подвергли критике решение суда обнародовать обвинительное заключение, назвав его вмешательством в предстоящие выборы. Сам Трамп, который вновь баллотируется на пост президента США от Республиканской партии, отрицает свою вину, заявляя, что не призывал сторонников нападать на Капитолий.

Согласно решению Верховного суда, все судебные процессы по уголовным делам против Трампа были перенесены. Суды, если они вообще состоятся, пройдут уже после выборов 5 ноября.

Штурм Капитолия

Радикально настроенные сторонники Трампа после его речи в Вашингтоне 6 января 2021 года ворвались в Капитолий, где парламент утверждал итоги голосования. Протестующие вступили в столкновения с полицией и Нацгвардией, в результате погибли пять человек, были задержаны около 50. Суд уже вынес приговоры нескольким участникам штурма.