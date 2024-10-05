Зеленский в Сумах представил свой "план победы" над Россией

В ходе визита в приграничную область Украины президент Зеленский заявил, что цель его плана состоит в принуждении РФ сесть за стол переговоров. Основными темами визита были усиление ПВО и защита энергетических объектов.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем "плане победы" в оборонительной войне против России во время посещения линии фронта в приграничной Сумской области в ходе встречи с местными жителями и военнослужащими. "Это план по принуждению России к дипломатическому завершению войны. Именно принуждению из-за того, что у Украины должна быть сильная позиция", - цитирует Зеленского официальный сайт президента Украины вечером в пятницу, 4 октября. Никаких дополнительных подробностей сайт не приводит.

Между тем Зеленский анонсировал в своем Telegram-канале презентацию "плана победы" на очередном заседании контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", которое состоится 12 октября. "Это будет уже 25-я встреча, но первая на уровне лидеров, - написал украинский президент. - Представим "план победы", четкие, конкретные шаги для справедливого окончания войны. Решительность партнеров и усиление Украины - то, что способно остановить российскую агрессию".

Зеленский заявил о решениях по укреплению приграничных регионов

Сумская область регулярно подвергается особенно сильным обстрелам со стороны российских войск, поскольку Москва намеревается предотвратить продолжение контрнаступления на Курскую область, подчеркнул Зеленский во время своего визита в регион, поблагодарив местных жителей и военных за защиту от российской оккупации. "Приняты решения о поддержке этого региона и других районов вблизи границы", - сказал президент в своем видеообращении . Он уточнил, что провел консультации с военным руководством и министром энергетики на темы укрепления противовоздушной обороны и защиты энергетических объектов. Подробностей также не было представлено.

Между тем по данным Сумской ОВА, в течение 4 октября область была обстреляна россиянами около пятидесяти раз. В общей сложности было зафиксировано 84 взрыва. По имеющимся данным, один человек был ранен.

Одним из пунктов программы визита Зеленского стало вручение наград солдатам 82-й бригады, дислоцированной в соседней Курской области РФ. "Очень важно понимать, что Курская операция - это реальный стратегический вопрос, который побуждает партнеров поддерживать Украину", - подчеркнул он, добавив, что такое давление на Россию было необходимо для "справедливого" окончания войны.

"План победы" Киева "не впечатлил" администрацию Байдена

Представленный в Белом доме президентом Украины "план победы" не впечатлил администрацию президента США Джо Байдена, сообщала 25 сентября газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме. "Этот план не предлагает всеобъемлющей стратегии. Я не впечатлен, там не так много нового", - цитирует издание слова высокопоставленного американского чиновника.

Источники WSJ в Госдепартаменте США отметили, что в "плане победы" лучше всего прописана часть, касающаяся просьб об оружии и снятии запрета на применение дальнобойных ракет по территории России.

Что же касается политических реформ и поддержки экономики, то, по мнению американских и европейских чиновников, в этой части значительно меньше конкретики. При этом, отмечает WSJ, в Белом доме надеялись услышать от Киева что-то конкретное, что администрация Байдена могла бы поддержать за оставшиеся четыре месяца у власти.