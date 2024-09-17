  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

РФ обстреляла энергетическую инфраструктуру Сумской области

Ольга Лебедева
17 сентября 2024 г.

ВС РФ запустили из Курска, Краснодарского края и Крыма более 50 беспилотников, 34 из них сбили ВСУ. В России - также очередная атака дронов.

https://p.dw.com/p/4khU2
Разрушения в Сумской области (фото из архива)
Разрушения в Сумской области (фото из архива)Фото: ERGEY BOBOK/AFP/Getty Images

Российские войска нанесли новый массированный удар дронами по объектам энергетической инфраструктуры в Сумской области. Пострадали населенные пункты Конотопского, Ахтырского и Сумского районов, сообщила во вторник, 17 сентября, областная военная администрация (ОВА) в Telegram.

В результате к системам резервного питания подключены объекты критической инфраструктуры, в том числе водоканалы и медицинские учреждения. Ведутся восстановительные работы, отмечается далее. По данным Сумской ОВА, над областью было сбито 16 беспилотников типа Shahed.

Над Украиной сбито 34 дрона

В свою очередь Воздушные силы ВСУ заявили, что в общей сложности минувшей ночью было сбито 34 российских ударных дрона в Николаевской, Херсонской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

При этом, по данным украинской армии, ВС РФ запустили 51 беспилотник из Курска, Приморско-Ахтарска, а также с мыса Чауда в аннексированном Крыму. "В результате активного противодействия средств РЭБ Сил обороны двенадцать БПЛА локационно потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших и разрушениях не поступала). Еще два вражеских ударных беспилотника вернулись в Россию", - указывается далее. 

Атака беспилотников на РФ

Между тем Минобороны РФ сообщило об очередной атаке с применением беспилотников на территорию России. За ночь над Брянской областью были сбиты 15 украинских дронов, и еще один - над Курской областью, утверждает российское ведомство, продолжающее военную агрессию в отношении соседней страны.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Последствия удара по Львову 3 сентября 2024 года

Трагическая неделя: ракетные удары РФ по украинским городам

Трагическая неделя: ракетные удары РФ по украинским городам

В первые дни сентября Россия нанесла одни из самых смертоносных ракетных ударов по украинским городам за годы войны. DW собрала фотографии, на которых видны последствия атак.
Общество5 сентября 2024 г.11 фото
external

ВСУ прорвали границу РФ в новом месте, Россия пытается контратаковать. DW Новости 14.09.2024

ВСУ прорвали границу РФ в новом месте, Россия пытается контратаковать. DW Новости 14.09.2024

Эксперты американского Института изучения войны в своей новой сводке подтвердили то, что украинские войска прорвали границу России на новом участке в Курской области. Аналитики пишут, ссылаясь на заявления президента Украины Владимира Зеленского, что вторжение ВСУ в Курскую область, судя по всему, сорвало планы российской армии на наступление вдоль всей границы с Украиной.
14 сентября 2024 г.30:00 мин.
Кадр из видео применения ВСУ "дрона-дракона", распространенного министерством обороны Украины

Поливает огнем: что известно об украинском "дроне-драконе"?

Поливает огнем: что известно об украинском "дроне-драконе"?

Арсенал ВСУ пополнился новой разработкой - огнеметным дроном. Что говорят о нем эксперты и есть ли ограничения на его применение? Чем ответит российская армия? DW собрала то, что уже известно.
Конфликты16 сентября 2024 г.
Показать еще