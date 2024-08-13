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Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Сумщины

Александра Иванова
13 августа 2024 г.

В результате удара РФ по Сумщине пострадал один человек, а также были повреждены линия электросети, газопровод, здание больницы, несколько автомобилей.

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Украинская военная техника в Сумкой области, август 2024 года
Украинская военная техника в Сумкой области, август 2024 годаФото: Roman Pilipey/AFP/Getty Images

В результате ракетно-авиационного удара России по энергетической инфраструктуре Сумской области Украины пострадал один человек.  Кроме того, были повреждены линия электросети, газопровод, здание больницы, несколько автомобилей. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в Telegram утром во вторник, 13 августа.

"На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки ликвидируются", - говорится далее в посте. Как передает украинское онлайн-издание Liga.net, в результате российского удара часть населения Сум осталась без электро- и газоснабжения.

Издание напоминает, что 8 августа Россия 46 раз била по населенным пунктам Сумской области. Тогда погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Кроме того, был поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры.

Удары РФ по Украине ракетами "Искандер-М"

Пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила, что в ночь на 13 августа ВС РФ атаковали цели в Украине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области и 38-ю ударными БПЛА типа Shahed из районов Приморско-Ахтарска и Курска.

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных сил сбито 30 вражеских БПЛА в Николаевской, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областях", - рассказали в ВСУ.

12 августа президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном обращении к согражданам рассказал о содержании доклада верховного главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в котором речь шла, в том числе, об операции ВСУ в Курской области РФ. Из документа  следовало, в частности, что ВСУ начала операцию в Курской области, поскольку это "районы, из которых российская армия наносила удары по нашей (украинской. - Ред.) Сумщине".  

 

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