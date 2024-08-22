Зеленский посетил приграничные районы Сумской области

В приграничье Сумской области Зеленский провел совещание с главкомом ВСУ Александром Сырским. По данным Сырского, украинские войска заняли еще один населенный пункт в Курской области и "пополнили обменный фонд" пленных.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил районы Сумской области, граничащие с Курской областью России, где Вооруженные силы Украины продолжают наступательную операцию. В приграничье, как сообщил Зеленский в своем Telegram-канале в четверг, 22 августа, состоялось совещание с главнокомандующим ВСУ генерал-полковником Александром Сырским и начальником Сумской военной администрации Артюхом, в ходе которого Сырский доложил президенту оперативную обстановку во всех районах активных действий, в том числе "на самых жестких направлениях фронта".

По словам главкома ВСУ, в Курской области украинские войска взяли под контроль еще один населенный пункт, его название в сообщении не приводится. Генерал Сырский также рассказал главе государства, что ВСУ "пополнили обменный фонд", взяв в плен российских военных, и проинформировал о налаживании деятельности украинской военной комендатуры на российской территории, находящейся под контролем украинских войск, сообщает офис президента Украины .

Начальник Сумской ОВА Артюх доложил Зеленскому об обстановке, сложившейся на Сумщине после начала военной операции ВСУ в Курской области: по его словам, в регионе наблюдается уменьшение обстрелов из ствольного оружия и уменьшение жертв среди гражданского населения.

На совещании обсуждалась также координация действий в приграничных районах между армией, полицией и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, в том числе для организации поставок гуманитарных грузов в контролируемые Украиной районы Курской области.

Военная операция ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины с 6 августа проводят масштабную наступательную операцию в Курской области. Генерал-полковник Сырский заявил 20 августа, что под контролем ВСУ в этом российском регионе находится более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта. По его утверждению, украинские формирования продвинулись на 28-35 километров вглубь территории РФ.