Зеленский посетил приграничные районы Сумской области

Зеленский посетил приграничные районы Сумской области22 августа 2024 г.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил районы Сумской области, граничащие с Курской областью России, где Вооруженные силы Украины продолжают наступательную операцию. В приграничье, как сообщил Зеленский в своем Telegram-канале в четверг, 22 августа, состоялось совещание с главнокомандующим ВСУ генерал-полковником Александром Сырским и начальником Сумской военной администрации Артюхом, в ходе которого Сырский доложил президенту оперативную обстановку во всех районах активных действий, в том числе "на самых жестких направлениях фронта".
По словам главкома ВСУ, в Курской области украинские войска взяли под контроль еще один населенный пункт, его название в сообщении не приводится. Генерал Сырский также рассказал главе государства, что ВСУ "пополнили обменный фонд", взяв в плен российских военных, и проинформировал о налаживании деятельности украинской военной комендатуры на российской территории, находящейся под контролем украинских войск, сообщает офис президента Украины.
Начальник Сумской ОВА Артюх доложил Зеленскому об обстановке, сложившейся на Сумщине после начала военной операции ВСУ в Курской области: по его словам, в регионе наблюдается уменьшение обстрелов из ствольного оружия и уменьшение жертв среди гражданского населения.
На совещании обсуждалась также координация действий в приграничных районах между армией, полицией и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, в том числе для организации поставок гуманитарных грузов в контролируемые Украиной районы Курской области.
Военная операция ВСУ в Курской области
Вооруженные силы Украины с 6 августа проводят масштабную наступательную операцию в Курской области. Генерал-полковник Сырский заявил 20 августа, что под контролем ВСУ в этом российском регионе находится более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта. По его утверждению, украинские формирования продвинулись на 28-35 километров вглубь территории РФ.