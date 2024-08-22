  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Зеленский посетил приграничные районы Сумской области

Евгений Жуков
22 августа 2024 г.

В приграничье Сумской области Зеленский провел совещание с главкомом ВСУ Александром Сырским. По данным Сырского, украинские войска заняли еще один населенный пункт в Курской области и "пополнили обменный фонд" пленных.

https://p.dw.com/p/4jmqI
Дорожный указатель на Курск на границе РФ с Сумской областью Украины
Дорожный указатель на Курск на границе РФ с Сумской областью УкраиныФото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский посетил районы Сумской области, граничащие с Курской областью России, где Вооруженные силы Украины продолжают наступательную операцию. В приграничье, как сообщил Зеленский в своем Telegram-канале в четверг, 22 августа, состоялось совещание с главнокомандующим ВСУ генерал-полковником Александром Сырским и начальником Сумской военной администрации Артюхом, в ходе которого Сырский доложил президенту оперативную обстановку во всех районах активных действий, в том числе "на самых жестких направлениях фронта".

По словам главкома ВСУ, в Курской области украинские войска взяли под контроль еще один населенный пункт, его название в сообщении не приводится. Генерал Сырский также рассказал главе государства, что ВСУ "пополнили обменный фонд", взяв в плен российских военных, и проинформировал о налаживании деятельности украинской военной комендатуры на российской территории, находящейся под контролем украинских войск, сообщает офис президента Украины.

Начальник Сумской ОВА Артюх доложил Зеленскому об обстановке, сложившейся на Сумщине после начала военной операции ВСУ в Курской области: по его словам, в регионе наблюдается уменьшение обстрелов из ствольного оружия и уменьшение жертв среди гражданского населения.

На совещании обсуждалась также координация действий в приграничных районах между армией, полицией и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, в том числе для организации поставок гуманитарных грузов в контролируемые Украиной районы Курской области.

Военная операция ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины с 6 августа проводят масштабную наступательную операцию в Курской области. Генерал-полковник Сырский заявил 20 августа, что под контролем ВСУ в этом российском регионе находится более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта. По его утверждению, украинские формирования продвинулись на 28-35 километров вглубь территории РФ.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Транспортировка российской военной техники в Курске

Бои ВСУ в Курской области

Бои ВСУ в Курской области

На фоне войны РФ против Украины ВСУ начали боевые действия в Курской области. Спустя неделю после начала наступления, украинские военные продвинулись вглубь территории РФ. Что там происходит - в фотогалерее DW.
Политика13 августа 2024 г.9 фото
external

Немецкий эксперт об атаке ВСУ в Курской области: операция рано или поздно застопорится

Немецкий эксперт об атаке ВСУ в Курской области: операция рано или поздно застопорится

Президент Украины Зеленский заявил, что цель вторжения ВСУ на территорию России в Курской области сводится к тому, чтобы создать там буферную зону для предотвращения нападений со стороны России в будущем. Насколько это реально?
Конфликты21 августа 2024 г.02:51 мин.
external

Давление на Украину под Покровском. Замкнут ли ВСУ котел в Курской области. DW Новости (20.08.2024)

Давление на Украину под Покровском. Замкнут ли ВСУ котел в Курской области. DW Новости (20.08.2024)

В ночь на вторник российская армия попыталась нанести удары сразу по нескольким регионам Украины, включая и Киевскую область. При этом, несмотря на отвлечение внимания в связи с вторжением ВСУ в Курскую область, российская армия пытается активизироваться в Донбассе. Предполагаемая цель - захват Покровска. Потеря города станет серьезным ударом для логистических цепочек ВСУ.
20 августа 2024 г.29:28 мин.
Показать еще