Поливает огнем: что известно об украинском "дроне-драконе"?

Арсенал ВСУ пополнился новой разработкой - огнеметным дроном. Что говорят о нем эксперты и есть ли ограничения на его применение? Чем ответит российская армия? DW собрала то, что уже известно.

С начала сентября Министерство обороны Украины и ряд блоггеров публикуют в соцсетях кадры, на которых дрон во время полета поливает лесополосу, где скрываются российские подразделения, чем-то похожим на огненный дождь. Происходящее объясняется химическим эффектом расплавленного металла: активный компонент боекомплекта "дрона-дракона" - это термитная смесь из алюминиевого порошка и оксида железа. Ее на устройстве, по всей видимости, активирует электродетонатор. Смесь горит при температуре до 2,2 тысяч градусов по Цельсию и может выжигать практически любой материал, даже сталь, тем более лесные окопы и технику. DW собрала то, что известно о новых дронах.

Точность и высокая эффективность

После появления кадров в СМИ в Вооруженных силах Украины (ВСУ) подтвердили первые оперативные применения "дронов-драконов" в боевых условиях: в 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригаде новинку окрестили "крыльями мести" и заявили о способности выжигать позиции противника с "точностью, которой не может добиться ни одно другое оружие".

Серьезность угроз от этой разработки признал даже российский агитпроп, что случается нечасто. "Они, к сожалению, действительно эффективны, - цитирует газета "Московский комсомолец" отставного боевика из рядов так называемой "ЛНР", которого издание представляет "военным экспертом". - Горючие смеси в буквальном смысле выжигают позиции, выжигают лесные насаждения, демаскирующие наших военнослужащих". Обнародованные впоследствии в соцсетях видео подтверждают разрушительные последствия работы дрона-огнемета ВСУ.

В настоящее время еще не установлено, на каких именно участках фронта ВСУ уже применяли эту новинку - в минобороны Украины показали кадры из Харьковской области. Военный аналитик из финской группы Black Bird Group, анализирующей разведданные из открытых источников, Эмиль Кастехельми сообщил, что с помощью геолокаций им удалось подтвердить применение этого оружия также на запорожском и донецком участках фронта. Зафиксирована по крайней мере и одна атака "дрона-дракона" в приграничном регионе Курской области, где с начала августа проходит операция ВСУ.

Изобретение времен Первой мировой войны

Применение оружия на основе термита само по себе не ново. Еще во время Первой мировой войны немцы сбрасывали с дирижаблей термитные бомбы на Великобританию, используя для этого изобретение химика Ганса Гольдшмидта (Hans Goldschmidt). Изначально патент разрабатывался в мирных, а не военных целях - для сварки железнодорожных путей. В годы Второй мировой войны термитные авиабомбы использовали как нацистская Германия, так и союзники по антигитлеровской коалиции.

Армия США применяла напалм во время войны во Вьетнаме Фото: Hulton Archive/Getty Images

Кроме того, к группе зажигательного оружия относят белый фосфор и напалм. Последний достаточно широко использовался армией США против Японии во время Второй мировой войны и во Вьетнаме.

О зажигательном оружии упоминалось в контексте многих военных конфликтов. В ходе войны РФ против Украины также многократно сообщалось о применении запрещенных элементов, в том числе химического оружия. Среди прочего, российскую армию в разное время обвиняли в использовании боеприпасов с белым фосфором: во время наступлений на Мариуполь, Авдеевку, а также в Угледаре.

Что говорит международное право

Согласно международному праву, термит и его смеси не запрещены при ведении военных действий. Но запрещено использовать их против гражданских целей из-за ужасающих последствий воздействия на организм человека, пояснила в беседе с DW военный эксперт из Королевского колледжа в Лондоне Марина Мирон: "Проблема применения термитной смеси в том, что она достаточно неизбирательна. Поэтому, хотя она и не запрещена сама по себе, третий протокол Конвенции о конкретных видах обычного оружия ограничивает ее использование сугубо военными целями, поскольку эти боеприпасы могут вызывать сильные ожоги и повреждения органов дыхания".

В 1972 году Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой такие боеприпасы названы "категорией оружия, на которое смотрят с ужасом". Международная правозащитная организация Human Rights Watch спустя полвека, в своем отчете за 2022 год, писала о высокой смертоносности зажигательного оружия, указывая, что лечение от полученных ожогов может длиться месяцами.

Выжженная земля

За более двух с половиной лет войны РФ против Украины появилось большое количество разработок и инноваций особенно в области БпЛА-технологий и дронов. Дмитрий (Димко) Жлуктенко из благотворительного фонда "Лапка Дзиги" обеспечивает украинских военных высокотехнологичным оборудованием и снаряжением, среди прочего и дронами.

Дмитрий Жлуктенко в интервью DW Фото: DW

В разговоре с DW он заверил, что украинские операторы используют "дроны-драконы" исключительно для поражения военных целей, расположенных вдали от населенных пунктов. "Россияне используют против нас гораздо более смертоносное оружие, в том числе и против наших гражданских объектов. Потому я считаю, что у нас все хорошо с точки зрения ответственности за гражданских лиц при использовании этого оружия", - уверяет Жлуктенко.

По его словам, важно понимать контекст: российские вооруженные формирования массово окопались в украинских лесополосах, служащие им природным укрытием. "И основная задача - уничтожить укрытия и "выкурить" их из окопов. Сейчас в украинских лесах очень сухо. Учитывая, что россияне сильно сорят вокруг своих позиций и не слишком заботливо обращаются с боекомплектами, все это сразу начинает полыхать и заставляет их отступать", - объясняет Жлуктенко и добавляет, что тушить масштабные пожары, вызванные украинским "драконом", российским силам попросту нечем.

В упомянутом отчете правозащитников HRW также особо отмечены тяжкие последствия применения данного типа оружия для окружающей среды и посевов, ведь термитная смесь выжигает на своем пути буквально все. В Управлении ООН по вопросам разоружения (UNODA) также указывают, что вызванные им пожары "трудно предусмотреть и пресечь".

Но, признавая очевидный вред для окружающей среды, украинский волонтер откровенно признается, что на карту для него сейчас поставлено больше. "Меня больше волнует освобождение Украины от российского вторжения (нежели последствия для окружающей среды. - Ред.). Я считаю, что главная опасность, с которой сталкивается Украина, это утрата суверенитета. Честно говоря, меня не волнуют лесные пожары или нечто подобное, если Украина остается (территориально. - Ред.) целостной", - отметил Жлуктенко в беседе с DW. Он заверил, что украинские умельцы непременно продолжат экспериментировать с различными технологиями ради разгрома сил РФ в развязанной ею войне.

Чем ответит РФ?

Первые кадры применения "дронов-драконов" многих удивили, но эксперты пока не берутся прогнозировать их влияние на ход военных действий. Они вряд ли вытеснят FPV-дроны или авиацию для ударов по пехоте и технике, но могут помочь экономить более ценные боеприпасы. Речь также идет о наращивании огневой силы, отмечает Эмиль Кастехельми. Кроме того, когда с неба, словно из пасти дракона, льется огонь, это оказывает сильный психологический эффект на противника, добавляет финский аналитик.

Многое будет также зависеть от того, как отреагирует армия РФ. В первые дни готовых решений у россиян, похоже, не было. Но российские "военкоры" сразу же задумались над тем, как им "убить дракона". Кастехельми прогнозирует, что ответом России будет копирование украинской разработки из-за доступности базовых технологий. И по некоторым данным, первые российские аналоги уже готовы.