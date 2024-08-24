Зеленский: Операция под Курском предотвратила оккупацию Сум

По словам президента Украины, наступление ВСУ в Курской области было нужно для пополнения обменного фонда и предотвращения возможной оккупации части Сумской области.

Наступательная операция ВСУ в Курской области помогла Украине предотвратить оккупацию части Сумской области и города Сумы, а также пополнила ее обменный фонд. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции, которая состоялась в субботу, 24 августа, в Киеве.

Украинский лидер "очень положительно" оценил ход операции на территории РФ и подчеркнул важность того, что она "идет по плану" Киева. Он также указал, что не может говорить о всех целях текущей операции ВСУ, однако надеется, что все они будут достигнуты.

Зеленский: Война закончится восстановлением территориальной целостности Украины

В ходе пресс-конференции Зеленский также поделился своим видением окончания войны, развязанной Кремлем. По его мнению, боевые действия могут быть прекращены только после "восстановления территориальной целостности Украины и предотвращения повторной агрессии Путина и РФ". "Мы будем со своей стороны делать все, чтобы заставить Путина закончить эту войну дипломатично, чтобы меньше потерять - людей, прежде всего, и времени. Но если у нас это не получится <...>, то мы сделаем все, чтобы наша армия была готова справедливо вытеснить Путина с территории нашего государства", - заявил он.

Зеленский: Операция в Курской области показала, как Россия относится к своим гражданам

Ранее в тот же день Зеленский в своем видеообращении, посвященном Дню независимости Украины заявил: "Они (боевые действия в Курской области. - Ред.) показывают, как Россия относится к своим гражданам, которых называет "население". Как "Россия своих не бросает", и как ее же солдаты занимаются мародерством в своих магазинах. Так выглядит путинская Россия в глазах всего мира".

В свою очередь, украинские солдаты на территории России, по его словам, дают местным жителям воду, еду и лекарства, в ответ на что люди говорят: "Хорошо, что теперь здесь вы, а не кадыровцы".

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