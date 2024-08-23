Что происходит в Судже - российском городе, занятом Украиной

Российский город Суджа, расположенный на самом юге Курской области, почти на границе, напротив украинского города Сумы, находится под контролем Украины уже около недели, и бои за него идут примерно две недели. Это происходит на фоне продолжающейся более двух лет войны России против Украины.

В четверг, 22 августа, власти Украины опубликовали фото президента страны Владимира Зеленского, который посещает приграничный район, расположенный недалеко от места, где украинские войска начали свое внезапное наступление на российскую территорию в начале августа. Украина также разрешила репортерам сопровождать своих военных, чтобы они могли взглянуть на город по ту сторону от украинской границы. Среди них был и корреспондент DW в Украине Ник Коннолли.

Представитель ВСУ: "Мы не хотим удерживать эту землю, она нам не нужна"

Правительство Украины заявило, что внезапное наступление ВСУ на территорию России, о котором, по словам западных союзников, таких как США и Германия, им не было известно, является попыткой создать "буферную зону", поскольку Россия наносит авиаудары по северо-востоку Украины с юга Курской области.

Однако территория к северо-западу от Харькова составляет лишь малую часть границы Украины и России, общая протяженность которой почти 2300 километров. Поэтому, хотя удержание этой территории может изменить ситуацию в таком приграничном украинском городе, как Сумы, в целом ее влияние на весь фронт будет незначительным.

Алексей Дмитрашковский был назначен пресс-секретарем командования ВСУ в Курской области Украины, и сказал DW, что операция также призвана дать понять России, что нынешний военный конфликт - не улица с односторонним движением. "Мы не хотим удерживать эту землю, она нам не нужна, - сказал Дмитрашковский. - Мы должны были сделать это, чтобы показать нашему врагу, что он тоже уязвим, что он не всемогущ".

Памятник Ленину разрушен, отключено электричество, вода и сотовая связь

Ник Коннолли сообщил, что те мирные жители, которые не смогли вовремя бежать, уже около двух недель остаются без электричества, водопровода и мобильной связи, отрезанные от своих семей, находящихся на остальной территории России. Его поездка (в Суджу. - Ред.), проходившая под наблюдением украинских военных, длилась всего несколько часов.

Суджа, 16 августа 2024 года. Поврежденные в ходе боевых действий здания и памятник Ленину, который позже будет полностью разрушен Фото: Yan Dobronosov/AFP

Корреспондент DW за это время поговорил с несколькими местными жителями, которые сидели на улице, рядом с подвалом, где они ночуют, пытаясь оставаться в безопасности. "У нас связи нет, нет света. Нет ничего. Нет зарядки для телефонов, - рассказала одна из местных жительниц, пенсионного возраста. - Нас не предупреждали. Наша власть забыла о нас. Они кое-кого забрали. А мы остались. Наверное, уже нельзя было вывозить".

Другая жительница Суджи, тоже пенсионерка, сказала, что эвакуироваться "никто и не предлагал": "Те, у кого были машины, сами уехали. А я одна живу, у меня дочь далеко отсюда живет. Уехать было не на чем. У меня лежачая бабушка. Она мне чужая, я просто присматривала за ней, потому что ее племянница меня попросила. Мне жалко было ее оставить. Но бабушка умерла вчера".

Еще одна женщина рассказала, что накануне, когда она укрывалась в подвале, ее дом был разрушен, скорее всего, артиллерийским огнем.

Жители Суджи, которые не смогли эвакуироваться Фото: Nick Connolly/DW

Олег, мужчина средних лет, сказал, что он не из Суджи, но приехал в город с работы в тот день, когда начались бои, и вскоре оказался в ловушке. "Мы не понимали, что происходит. С тех пор я здесь. Мои родители вернулись в деревню, им 84 и 83 года. Я не знаю, что случилось с ними, а они не знают, что случилось со мной", - говорит он.

Другой мужчина, местный житель, рассказал, что самое главное сейчас, чтобы перестали стрелять. "Надо, чтобы народ успокоился, стабильности надо, чтобы не бахало. Потому что народ боится. Вот люди пришли сюда позавчера - парень с девушкой и малого привели. А на утро их дома уже нет ", - сказал мужчина.

Что происходит на улицах Суджи

По словам Ника Коннолли, улицы Суджи в момент, когда он там находился, были в основном пустыми, передвигаться по ним было опасно, под ногами в изобилии валялись неразорвавшиеся гранаты и другие боеприпасы, и в основном было слышно только гудение электрогенераторов (тех, что еще способны вырабатывать электроэнергию).

После того как Коннолли пообщался с местными жителями, представитель ВСУ Алексей Дмитрашковский достал свой ноутбук и начал показывать видео из Бучи - города под Киевом, где российские войска обвиняются в совершении военных преступлений во время их неудавшейся в 2022 году попытки окружить и взять украинскую столицу. Дмитрашковский сообщил, что местные жители после того, как в Буче побывали российские военные, выглядели очень изможденными и едва могли что-либо воспринимать.

Суджа, 16 августа 2024 года Фото: Yan Dobronosov/AFP

Некоторые украинские солдаты сказали Коннолли на камеру, что надеются, что если простым россиянам покажут то, что делается в Украине от их имени, это может заставить их усомниться в заявлениях президента Владимира Путина, касающихся того, что он называет "специальной военной операцией" в Украине.

Вскоре после этого украинские военные сказали Нику Коннолли, что ему пора уходить, и его короткий визит подошел к концу.

Перевод статьи, написанной на английском языке на основе видеоматериала корреспондента DW Ника Коннолли из Курской области.