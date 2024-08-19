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Зеленский: ВСУ контролируют 92 пункта в Курской области

Екатерина Венкина
20 августа 2024 г.

По версии украинского лидера, "вся наивная, иллюзорная концепция так называемых красных линий в отношении России" рассыпалась под Суджей.

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Президент Украины Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (фото из архива)Фото: Efrem Lukatsky/AP/dpa/picture alliance

Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют более 1250 квадратных километров территории и 92 населенных пункта в Курской области РФ. Об этом в понедельник, 19 августа, заявил украинский президент Владимир Зеленский на совещании с руководителями зарубежных дипучреждений Украины.

По его словам, ВСУ взяли "наибольшее число российских пленных за одну операцию", "пополнение обменного фонда для Украины" продолжается.

Вооруженные силы РФ в значительной степени вытеснены из "российского пограничья напротив нашей Сумщины", утверждает Зеленский.

Зеленский: Вся наивная концепция "красных линий" рассыпалась под Суджей

Украинский лидер отметил, что многие в мире еще несколько месяцев назад посчитали бы курское наступление нереальным и "пересечением якобы самой красной из всех красных линий, которые есть в России". "Именно поэтому, собственно, никто и не слышал о такой нашей подготовке", - указал он, добавив, что "активная, превентивная защита является наиболее эффективным противодействием российскому террору".

"Вся наивная, иллюзорная концепция так называемых красных линий в отношении России, которая господствовала в оценках войны ряда партнеров, рассыпалась на днях где-то под Суджей", - считает украинский лидер.

Киев настаивает, что Запад должен снять ограничения по дальнобойности вооружений

Зеленский предположил, что если бы партнеры Украины сняли все ограничения на применение оружия на территории РФ, то Киеву не пришлось бы проводить наступление в Курской области. Глава украинского государства выразил мнение, что российские военные базы, аэродромы, логистика и другие военные объекты, "являются вполне справедливыми целями" для ВСУ. "Нам нужна достаточная дальнобойность" при задействовании поставляемых Западом вооружений, подчеркнул он.

Расширение "санкционного щита" в отношении Москвы

Президент Украины также выразил уверенность в необходимости расширения "санкционного щита" в отношении Москвы, что предусматривало бы принятие ограничений по новым направлениям, обеспечивающим военную активность РФ. Украинский лидер обратил внимание на "теневой танкерный флот", на сотрудничество Москвы с Тегераном и Пхеньяном, на российскую атомную отрасль и связь банковского сектора РФ с глобальными структурами. 

Модернизация госинститутов Украины

Кроме того, Зеленский указал на необходимость инвестирования союзниками средств в оборонно-промышленный комплекс страны.

"Мы должны модернизировать наши госинституты так, чтобы они отвечали современной задаче объединения всех украинцев вокруг Украины", - добавил он.

Цель наступления ВСУ - "создание буферной зоны"

Ранее Зеленский заявил, что цель наступления ВСУ в Курской области - "создание буферной зоны на территории агрессора".

ВСУ 6 августа начали масштабную наступательную операцию в Курской области. Иностранные вооруженные силы впервые с окончания Второй мировой войны заняли часть территории РФ. Российские власти 9 августа ввели в Белгородской, Брянской и Курской областях "режим контртеррористической операции". На момент публикации материала заявления сторон не представляется возможности оперативно проверить.

 

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