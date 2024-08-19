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Блогеры: ВСУ поразили все мосты через Сейм в Курской области

Лиза Ламбрехт
19 августа 2024 г.

ВСУ разрушили все мосты через реку Сейм в Курской области, по которым шло снабжение армии РФ, утверждают российские провоенные блогеры. Официальных подтверждений этой информации нет.

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Спутниковый снимок одного из трех мостов через Сейм в Глушковском районе после удара ВСУ
Спутниковый снимок одного из трех мостов через Сейм в Глушковском районе после удара ВСУФото: 2024 Planet Labs Inc./REUTERS

Вооруженные силы Украины в ходе наступления в Курской области уничтожили третий - и последний - мост через реку Сейм в Глушковском районе, сообщили в понедельник, 19 августа, российские провоенные блогеры Владимир Романов и Юрий Подоляка.

Официально эта информация пока не подтверждена, но сообщение Подоляки распространил в своем Telegram-канале советник врио губернатора Курской области Роман Алехин. В сводке "военкора", в частности, говорилось, что ночью был поражен мост в районе села Карыж и теперь российские военные используют для переправы понтоны.

Всего через реку Сейм, пересекающую весь Глушковский район, были проложены три моста: в Глушково, Званном и селе Карыж. 16 августа стало известно об уничтожении переправы в Глушково. Затем Воздушные силы Украины поразили мост в соседнем с Глушковом селе Званное. Мост близ села Карыж оставался последней переправой, по которой поставляли вооружение и продовольствие для российской армии в этом районе.

Наступление ВСУ в Курской области

Масштабная наступательная операция ВСУ в Курской области продолжается с 6 августа. Это первое наступление такого рода с момента начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года.

Власти РФ 9 августа ввели в Белгородской, Брянской и Курской областях "режим контртеррористической операции". 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что из района боевых действий были эвакуированы более 120 тысяч человек, и признал контроль ВСУ над 28 населенными пунктами региона.

По сообщению главкома ВСУ Александра Сырского, украинские военные в Курской области взяли под контроль более 80 населенных пунктов на площади 1150 квадратных километров, продвинувшись на 35 км вглубь российской территории.

 

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