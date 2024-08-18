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ВСУ уничтожили еще один мост в Курской области

Лиза Ламбрехт
18 августа 2024 г.

Воздушные силы Украины опубликовали видео ударов по мосту через реку Сейм в селе Званное Курской области. Ранее был разрушен мост в соседнем Глушково. По этим путям шло снабжение армии РФ в регионе.

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Атака на мост через реку Сейм в поселке Глушково Курской области (16 августа 2024 года)
Атака на мост в поселке Глушково Курской области (16 августа 2024 года)Фото: Ukraine's Air Force Commander Mykola Oleshchuk via REUTERS

Воздушные силы Украины в ходе наступления в Курской области уничтожили мост через реку Сейм в селе Званное, имевший для российских военных стратегическое значение. Об этом в субботу, 18 августа, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Курское направление. Минус еще один мост! Авиация Воздушных сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических возможностей, что существенно влияет на ход боевых действий", - написал он на своей странице в Facebook, а также опубликовал видео атаки.

Два моста из трех через реку Сейм уничтожены

Всего через пересекающую весь Глушковский район реку Сейм были проложены три моста - в Глушково, Званном и селе Карыж. При этом 16 августа стало известно, что переправа в Глушково, находящемся в восьми километрах от Званного, уничтожена. Таким образом, сейчас в этом районе остался только один мост через Сейм, по которому еще возможны поставки вооружений и продовольствия для российской армии.

Наступление ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины 6 августа начали масштабную наступательную операцию в Курской области. Это первое наступление такого рода с момента начала полномасштабной захватнической войны России против Украины в феврале 2022 года.

9 августа власти РФ ввели в Белгородской, Брянской и Курской областях "режим контртеррористической операции". 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что из района боевых действий были эвакуированы более 120 тысяч человек, и признал контроль ВСУ над 28 населенными пунктами региона.

По сообщению главкома ВСУ Александра Сырского, украинские военные в Курской области взяли под контроль 82 населенных пункта на площади 1150 кв. километров, продвинувшись на 35 км вглубь российской территории.

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