ВСУ уничтожили мост через реку Сейм в Курской области

По данным российских каналов, по мосту через реку Сейм в Глушково ударили ракетами из установки HIMARS, после чего обрушился один из пролетов. ВСУ наносят удары и по мосту в соседнем селе Званное, утверждают "военкоры".

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе наступления на территории РФ уничтожили мост через реку Сейм в Глушково Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора региона Алексей Смирнов вечером в пятницу, 16 августа. "В результате удара со стороны Украины был разрушен автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе", - говорится в сообщении.

Глава региона не уточнил, чем был нанесен удар. По данным телеграм-каналов Baza и Mash, по мосту ударили ракетами из американской установки HIMARS, после чего обрушился один из пролетов. Mash пишет, что после удара по мосту отрезанной оказалась приграничная часть Глушковского района, в том числе села Теткино, Попово-Лежачи, Волфино и еще около 27 населенных пунктов.

На прицеле - второй из трех мостов через Сейм

По словам советника Смирнова и прокремлевского блогера Романа Алехина, украинские военные также наносят удары по еще одному мосту через ту же реку - в селе Званное, расположенном в восьми километрах от районного центра. "Военкор" полагает, что ВСУ тем самым перешли к "реализации плана захвата участка Глушковского района по реке Сейм".

Как отмечает издание "Агентство", через проходящую через весь Глушковский район реку Сейм проложены три моста - в Глушково, Званном и селе Карыж. "Важные истории" называют переправу основным путем доставки вооружения и продовольствия для российской армии в этом районе. Украинская сторона возможный удар по мосту в Глушкове Курской области на момент публикации не комментировала.

Наступление ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины проводят масштабную военную операцию в Курской области с 6 августа. Это первое наступление такого рода с момента начала агрессивной войны России против Украины в феврале 2022 года.

В Белгородской, Брянской и Курской областях 9 августа был введен режим контртеррористической операции. 12 августа губернатор Смирнов заявил, что в области были эвакуированы более 120 тысяч человек, и признал контроль ВСУ над 28 населенными пунктами региона.

По озвученным накануне на Ставке Верховного главнокомандующего данным главкома ВСУ Александра Сырского, по состоянию на день 15 августа украинские военные взяли под контроль 82 населенных пункта на площади 1150 кв. километров, продвинувшись на 35 км вглубь российской территории. Сырский также доложил, что военные ВСУ отбили несколько атак противника и продолжают наступательные действия.