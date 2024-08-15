Киев и Москва говорят об обмене пленными из Курской области

Вопрос обмена пленными, захваченными в боях в Курской области, был поднят спустя более недели после начала украинского контрнаступления, пишет Financial Times. По данным украинских СМИ, СБУ взяло в плен 102 военных РФ.

Украинские власти приступили к переговорам с Россией об обмене пленными, захваченными сторонами в боях в ходе контрнаступления Украины в Курской области. Об этом в четверг, 15 августа, пишет газета Financial Times (FT). Переговоры, начавшиеся спустя почти 10 дней после начала военной операции Киева, были инициированы Москвой. Как заявил накануне в эфире национального телемарафона уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, российский омбудсмен Татьяна Москалькова связалась с ним, чтобы начать обсуждение деталей обмена.

"Военная разведка (ГУР МО. - Ред.) Украины, которая ведет переговоры по военнопленным, подтвердила Financial Times, что работает над обменом", - пишет газета. По словам Лубинца, Москва и Киев на данном этапе обмениваются информацией о пленных. Кроме того, уполномоченный Верховной рады также сообщил, что проинформировал ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) о том, что "права российских военнопленных защищены, и в любое время Украина готова продолжить процессы обмена на основе Женевской конвенции".

СМИ Украины: Число российских пленных - более ста

В своем материале FT не привела точного числа российских военнопленных, захваченных украинской армией в ходе наступления под Курском, однако ряд украинских СМИ со ссылкой на собственные источники в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщает о 102 плененных солдатах РФ.

По данным украинских источников, 14 августа в плен сдались военные в том числе из 488 гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и подразделения "Ахмат". Проект Минобороны и ГУР Украины "Хочу жить" тоже приводит такую цифру и публикует фото и видео с пленными. На них видны военные со связанными руками и завязанными глазами, которые лежат на дороге у поля и в большом помещении ангарного типа. По информации "Хочу жить", подразделение ЦСО "А" СБУ захватили и зачистили "укрепленный со всех сторон ротный опорный пункт". В тот же день главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что ВСУ разгромили российские войска в Судже и украинские военные "с начала суток в Курской области взяли в плен более 100 военных".

ВСУ создают "зону безопасности" на занятой территории Курской области

"С целью защиты приграничных областей Украины силы обороны создают зону безопасности на территории РФ, прилегающей к территории Украины", - написала вице-премьер Ирина Верещук в своем Telegram-канале, отметив, что для оставшихся в пределах "зоны безопасности" гражданских россиян планируется открыть гуманитарные коридоры "как в сторону России, так и в сторону Украины".

По словам вице-премьера, на занятых территориях будут проводиться "гуманитарные операции", туда допустят международные гуманитарные организации. Украинские власти также открыли круглосуточную горячую линию для жителей Курской области, "которым нужна гуманитарная помощь", написала Верещук.

Эвакуация районов на границе с Украиной

В Белгородской, Брянской и Курской областях 9 августа российским руководством был введен режим контртеррористической операции (КТО). 12 августа врио курского губернатора Алексей Смирнов заявил, что в области были эвакуированы более 120 тысяч человек и признал, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов его региона. В ВСУ заявляют о взятии под контроль 74 населенных пунктов и более 1000 кв. км российской территории.

Жители приграничных районов Курской и Белгородской областей покидают свои дома на фоне наступления ВСУ. Так, жители Краснояружского района соседней Белгородской области практически полностью покинули его, следует из сообщения губернатора региона Вячеслава Гладкова.