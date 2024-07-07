В РФ "военкор" извинился за слова о "тиктокерах" из "Ахмата"

Провоенного блогера Романова заставили извиниться за его слова о чеченских подразделениях "Ахмат". Ранее он сообщил на видео, что в Белгородской области эти боевики стоят за спинами российских солдат-срочников.

Прокремлевский военный блогер Владимир Романов принес публичные извинения за свои слова о том, что чеченские подразделения "Ахмат" в Белгородской области стоят за спинами солдат-срочников в ходе войны РФ против Украины. В воскресенье, 7 июля, на канале Романова было опубликовано извинительное видео, записанное им вместе с командиром разведгруппы спецназа "Ахмат" с позывным "Аид".

Репортаж Романова был опубликован двумя дня ранее. В своем 10-минутном видео блогер рассказывал о своей поездке на границу с Харьковской областью и в числе прочего сообщил: "На границе у нас в Белгородской области стоят срочники, такая реальность. Тиктокеры стоят за ними, а срочники у нас впереди".

Военные блогеры "тикток-войсками" иногда иронично называют "Ахмат", тем самым намекая на большую долю откровенно постановочных видео с мест боевых действий, снимаемых этим подразделением.

После разговора блогеру "стало ясно"

Уже на следующее утро в прокремлевских Telegram-каналах появилась информация о том, что Романова "ищут чеченцы, чтобы спросить за его слова". Романов на видео заявил, что после "длинного и откровенного разговора" с бывшим командиром спецназа "Ахмат", а ныне замначальника Главного военно-политического управления РФ Апти Алаудиновым Романов полностью опроверг свои прежние заявления и пообещал "тщательнее проверять информацию". Ему "стало ясно, что подразделения "Ахмат" стоят вместе со срочниками на линии соприкосновения", сказал Романов.

"Настоящему мужчине никогда не зазорно извиниться, если он неправ, поэтому отлично, что разобрались", - добавляет боец, сидящий в кадре рядом с Романовым, которого "военкор" представляет как "Аида".

Спецназ перебросили в регион в июне

Как утверждалось ранее российскими СМИ, чеченский спецназ "Ахмат" в Белгородскую область перебросили дополнительно в начале июня для создания так называемой "буферной зоны". Как отмечает "Радио Свобода", региональные и провоенные российские каналы тогда писали, что кадыровцы заняли "в лучшем случае третий-пятый эшелоны обороны", а на первый и второй рубежи отправили солдат-срочников.

Соглашение о направлении сформированного в Чечне и входящего в структуру войск Минобороны РФ батальона "Запад-Ахмат" в Белгородскую область было достигнуто на состоявшейся 12 июня встрече депутата Делимханова с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. По данным "Радио Свобода", инициатива принадлежала главе Чечни Рамзану Кадырову - по мнению эксперта американского Института изучения войны (ISW) Катерины Степаненко, она могла быть связана с попыткой избежать участия в боях в самой Украине.