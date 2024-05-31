Украина и Россия впервые с февраля обменялись пленными

Киеву удалось вернуть 75 украинских граждан из российского плена. России переданы также 75 человек, попавших в плен во время вторжения в Украину в составе ВС РФ. Стороны обменялись и телами погибших.

Украина и Россия совершили первый с февраля нынешнего года обмен пленными: домой вернулись по 75 граждан каждой страны. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщили обе стороны. Как написало Минобороны РФ в Telegram-канале, России были возращены "75 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность". Их доставят в Москву военно-транспортными самолетами "для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", уточняют там. В ведомстве указали, что посредником обмена вновь выступили Объединенные Арабские Эмираты.

О возвращении граждан Украины написал президент страны Владимир Зеленский. "Сегодня имеем важный результат: еще 75 наших людей вернулись в Украину. Воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четверо гражданских - все они уже на родной земле", - написал он в Telegram.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец написал в Facebook, что Украина вновь подтверждает свои намерения "вернуть всех своих граждан на родную землю и работает в этом направлении". Он уточнил, что, с учетом сегодняшнего обмена, с начала вторжения РФ в Украинудомой вернулись 3210 украинцев. Лубинец также опубликовал видео встречи одного из мальчиков со своей матерью, которую войска РФ пленили еще в 2022 году вместе с другими защитниками "Азовстали".

Последний раз стороны обменивались пленными 8 февраля: в тот день произошел обмен по формуле "100 на 100". Он тоже проходил при посредничестве ОАЭ, как отмечали в Минобороны РФ.

РФ и Украина провели также обмен телами погибших военных

В рамках обмена с Украиной российская сторона получила 45 тел российских военнослужащих, сообщил агентству РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. В свою очередь в украинском координационном штабе по обращению с военнопленными сообщили, что Украине вернули тела 212 погибших."Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций", - говорится в сообщении. После идентификации путем судебно-медицинской экспертизы тела передадут родным погибших для захоронения.

В предыдущий раз Саралиев сообщал о подобном обмене в апреле. Тогда Москва вернула 23, а Киев - 99 тел погибших военных, уточняет РБК.

Папа римский в марте призвал Москву и Киев обменять всех пленных

Папа римский Франциск в ходе ежегодного пасхального обращения "Городу и миру" 31 марта призвал Россию и Украину к обмену пленными по формуле "всех на всех". "Настаивая на соблюдении принципов международного права, я призываю к общему обмену всеми пленными между Россией и Украиной: всех на всех", - заявил понтифик.

Ранее в том же месяце папа римский сообщил, что считает сильнее всех того, "кто смотрит на ситуацию, думает о народе, имеет мужество поднять белый флаг и вести переговоры". Его слова вызвали волну критики среди украинских и европейских политиков. Позже представитель Франциска кардинал Пьетро Паролин подчеркнул, что прежде всего агрессию должна прекратить Россия.